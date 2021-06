लोक जनशक्ति पार्टी में विवाद बढ़ता ही जा रहा है। विद्रोही गुट ने चिराग पासवान को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया है। पलटवार करते हुए चिराग पासवान ने पांचों सांसदों को पार्टी से निलंबित कर दिया है। मंगलवार को पशुपति नाथ पारस गुट की तरफ से पार्टी संविधान का हवाला देते हुए चिराग को पद से हटाया गया। विद्रोही नेताओं का कहना है कि चिराग तीन-तीन पदों पर एक साथ काबिज थे जो कि पार्टी संविधान के खिलाफ था। सूत्रों के अनुसार पारस 20 जून तक राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल लेंगे।

इधर चिराग पासवान ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर पांचों सांसदों को पार्टी से निलंबित कर दिया। पटना में चिराग के समर्थकों ने चाचा पशुपति कुमार पारस के खिलाफ जमकर नारेबाजी और हंगामा भी किया है। चिराग पासवान ने ट्वीट कर एक पत्र साझा किया है, उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि पापा की बनाई इस पार्टी और अपने परिवार को साथ रखने के लिए मैंने प्रयास किया लेकिन असफल रहा। पार्टी मां के समान है और मां के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। पार्टी में आस्था रखने वाले लोगों का मैं धन्यवाद देता हूं। एक पुराना पत्र साझा करता हूं।

Lok Janshakti Party chief Chirag Paswan shared an old letter where he urged his uncle & LJP MP Pashupati Kumar Paras to take responsibility to keep the party united like his late father Ram Vilas Paswan pic.twitter.com/MK76q1HS1m

— ANI (@ANI) June 15, 2021