केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी मिले पत्र में कहा गया है कि उन्हें “कट्टर आतंकवादियों” द्वारा मार दिया जाएगा। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के प्रभारी पासवान को जेड-प्लस सुरक्षा प्राप्त है।

इस मामले की जानकारी केंद्रीय गृह मंत्रालय को दे दी गई है और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को भी सूचित कर दिया गया है। साथ ही सीआरपीएफ और बिहार सरकार को भी इसकी जानकारी दी गई है।

चिराग पासवान के सचिव द्वारा गृह मंत्रालय को लिखे पत्र में कहा गया है, “आज मंत्रालय को दो मोबाइल नंबरों वाला एक अज्ञात पत्र प्राप्त हुआ। पत्र खोलने पर पता चला कि उसमें माननीय केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री के जीवन को सीधा खतरा है।”

पत्र में लिखा था, “कट्टरपंथी आतंकवादियों द्वारा जल्द ही तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी।” पत्र में यह भी कहा गया कि इस मामले को तत्काल उठाया जाए और इसकी जांच की जाए तथा मंत्री की सुरक्षा के मुद्दे पर भी गौर किया जाए।

News Alert ! Union Minister Chirag Paswan, a Z-category protectee, gets threat message; seeks Home Ministry probe: Food Processing Ministry. pic.twitter.com/UYGQ3Qvvzr — Press Trust of India (@PTI_News) September 1, 2026

साल 2025 में भी मिली थी धमकी

चिराग पासवान को इस तरह की धमकी पहली बार नहीं मिली है। इससे पहले जुलाई 2025 में, उनकी पार्टी द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के फैसले की घोषणा के तुरंत बाद, उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से जान से मारने की धमकी मिली थी। बताया जाता है कि यह धमकी एक इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए दी गई थी, जिसके बाद एलजेपी (आर) के प्रवक्ता ने पटना साइबर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी।

यह ताजा धमकी राजनीतिक नेताओं से जुड़ी इसी तरह की घटनाओं की एक श्रृंखला के बीच आई है। इससे पहले अगस्त में, एनसीपी नेता जीशान सिद्दीकी ने रोहित गोदारा गिरोह के एक सदस्य से कथित तौर पर जान से मारने की धमकी मिलने के बाद मुंबई पुलिस से संपर्क किया था।

कौन हैं चिराग पासवान?

रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान वर्तमान में मोदी सरकार में मंत्री हैं। वह महज 30 साल की उम्र में चिराग पार्लियामेंट बोर्ड के चेयरमैन बनाए गए हैं। वे बिहार राज्य के जमुई लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद है। चिराग पासवान रामविलास पासवान की दूसरी पत्नी रीना के पुत्र हैं। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1982 को उनका जन्म हुआ था।

आरक्षण पर मोदी कैबिनेट के दो मंत्री आमने-सामने, मांगा एक-दूसरे का इस्तीफा

केंद्र की मोदी सरकार के दो मंत्री इस वक्त आरक्षण को लेकर आमने-सामने हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) के अध्यक्ष और बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार सुमन ने कोटा पॉलिसी के रिव्यू की मांग की है। उन्होंने आरक्षण में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के सब-कैटेगराइज़ेशन (कोटे के अंदर कोटा) का समर्थन किया है। अब उनकी इस मांग को उनके पिता जो मोदी सरकार में मंत्री जीतन राम मांझी का भी समर्थन मिल गया है। पढ़ें पूरी खबर।



