मोदी कैबिनेट के दो मंत्री चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच आरक्षण को लेकर चल रही बहस के बीच अब राजद नेता तेजस्वी यादव और उनकी बहन मीसा भारती की भी एंट्री हो गई है। तेजस्वी यादव ने कहा कि इन दोनों नेताओं को पहले इस्तीफा दे देना चाहिए और फिर सामान्य सीट से चुनाव लड़ना चाहिए।

राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने रविवार को आरक्षण पर सार्वजनिक असहमति जताते हुए केंद्रीय मंत्रियों चिराग पासवान और जीतन राम मांझी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं को उस व्यवस्था पर सवाल नहीं उठाना चाहिए जिससे उन्हें खुद लाभ मिला है।

तेजस्वी यादव ने क्या कहा?

बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा, “अभी तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है जो आरक्षण को खत्म कर सके।” उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर बोलने वालों को नागपुर से संदेश मिल रहे हैं कि उन्हें आरक्षण के पक्ष में बोलना चाहिए या विपक्ष में।

पासवान और मांझी पर सीधा निशाना साधते हुए तेजस्वी ने बताया कि मंत्री बनने से पहले दोनों दलित नेताओं ने आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ा था। उन्होंने कहा, “अगर उन्हें आरक्षण से कोई समस्या है, तो उन्हें अपने पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए और आम चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ना चाहिए।”

तेजस्वी ने आरोप लगाया कि एनडीए के दोनों सहयोगी दलों के बीच जुबानी जंग “नागपुर” के निर्देशों पर हो रही है, जिसका इशारा आरएसएस मुख्यालय की ओर था। उन्होंने भाजपा और आरएसएस पर “आरक्षण विरोधी” होने का आरोप लगाया और दावा किया कि इस विवाद का इस्तेमाल जनता की राय जानने के लिए किया जा रहा है।

मीसा भारती ने क्या कहा?

वहीं, तेजस्वी की बहन और राजद सांसद मीसा भारती ने कहा, “आरक्षण की वही लोग बात कर रहे हैं जो खुद सुरक्षित सीटों से चुनाव लड़ते हैं। चिराग पासवान भी सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ते हैं, जीतन राम मांझी का भी पूरा परिवार सुरक्षित सीटों से चुनाव लड़ता है। यदि आरक्षण पर बात करनी ही है तो ये लोग पहले इस्तीफा दे दें और सामान्य सीट से चुनाव लड़ें। फिर आरक्षण की बात करें। मीसा ने कहा कि इनकी खुद की रीड़ की हड्डी कुछ बची नहीं है। न तो ये लोग बिहार के मुद्दे पर बोलते हैं, न ही छात्रों की मुद्दे पर बोलते हैं।”

कैसे शुरू हुआ चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच विवाद?

ये टिप्पणियां तब आईं जब लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) के प्रमुख पासवान और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (एचएम) के संस्थापक जीतन राम माझी ने अनुसूचित जाति आरक्षण के भीतर सबसे वंचित दलित समुदायों के लिए एक उप-श्रेणी की मांग को लेकर एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाए।

शनिवार को यह टकराव तब और बढ़ गया जब चिराग पासवान ने जीतन राम मांझी और उनके बेटे, जो बिहार सरकार में मंत्री हैं संतोष कुमार द्वारा “कोटा के भीतर कोटा” के विचार का समर्थन करने पर आपत्ति जताई। पासवान ने उन्हें इस्तीफा देने और अनारक्षित सीट से चुनाव लड़ने की चुनौती दी। साथ ही “क्रीमी लेयर” के सदस्य होने के नाते उनकी स्थिति पर भी सवाल उठाया।

गया से सांसद मांझी ने जवाब देते हुए कहा कि पासवान को सबसे हाशिए पर पड़े दलित समुदायों के लक्षित विकास की आवश्यकता को न समझने के लिए इस्तीफा दे देना चाहिए। सुमन भी उनके हमले में शामिल हो गए।

पासवान द्वारा मांझी के इस्तीफे की मांग के बाद विवाद बढ़ गया, जिससे आरक्षण लाभों के दायरे और वितरण को लेकर असहमति एनडीए के दोनों सहयोगी दलों के बीच खुले टकराव में बदल गई।

तेजस्वी ने भाजपा और आरएसएस पर आरक्षण को कमजोर करने की लंबे समय से कोशिश करने का आरोप लगाया और दावा किया कि चिराग, मांझी, जेडी(यू) और आरएलएम के नेता अब कोटा प्रणाली को कमजोर करने की कोशिश करने वालों के साथ खड़े हैं।

तेजस्वी ने कहा, “वे समाज के लिए नहीं, बल्कि अभिजात वर्ग और कुर्सी के लिए राजनीति कर रहे हैं।” उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भगवत की 2015 की उस टिप्पणी का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने आरक्षण नीति की समीक्षा की मांग की थी और कहा कि बिहार ने 2015 के विधानसभा चुनावों में भाजपा को करारा जवाब दिया था। तेजस्वी ने मौजूदा विवाद को “नाटक” बताते हुए आरोप लगाया कि भाजपा आरक्षण पर जनता के मूड का आकलन करने के लिए एनडीए के दोनों नेताओं का इस्तेमाल “पानी में कंकड़ फेंकने” के लिए कर रही है।

आरक्षण पर मोदी कैबिनेट के दो मंत्री आमने-सामने, मांगा एक-दूसरे का इस्तीफा

चिराग पासवान ने कहा कि अगर मांझी जी को लगता है कि यह सब चीजें होनी चाहिए तो मांझी जी सबसे पहले इस्तीफा दें। क्रीमीलेयर का कंसेप्ट ले आएं, उसमें तो आप (माझी) भी आते हैं। चिराग ने कहा कि माझी भी इस्तीफा दें और उनके पुत्र जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, वह भी इस्तीफा दें। पढ़ें पूरी खबर।





