सुब्रमण्यम स्वामी बोले-चीनी मीडिया कर रहा है किसान आंदोलन को विकृत, सरकार से तत्काल सख्त कदम उठाने को कहा

भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि चीनी मीडिया किसानों के आंदोलन को विकृत कर रहा है। उनका कहना है कि I&B मंत्रालय को चाहिए कि चीनी मीडिया को बेअसर करने की दिशा में काम करे। बकौल स्वामी, हमारे पड़ोस में चीनी मीडिया का प्रभाव काफी ज्यादा है। सरकार को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए।

किसान आंदोलन में चीन और पाकिस्तान के दखल के आरोप सरकार की तरफ से भी लगते रहे हैं। आंदोलन को लेकर सरकार कई बार कह चुकी है कि रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग जैसी हस्तियों का ट्वीट करना अंतरराष्ट्रीय साजिश है। सरकार ने ट्विटर को भी कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफार्म से उन ट्वीट्स को हटाने के लिए कहा गया है जो संदिग्ध दिखे हैं। इसके लिए बाकायदा एक लिस्ट ट्विटर को भेजी गई है। सरकार का दावा है कि गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा की पटकथा अंतरराष्ट्रीय दखल के बाद ही तैयार की गई थी।

Chinese media are distorting the farmers agitation. Our I&B Ministry should see that it is effectively countered since Chinese media influence in our neighbourhood is considerable now.

