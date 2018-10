चीन ने भारत की सीमा में फिर घुसपैठ की है। सूत्रों के मुताबिक दो चीनी हेलिकॉप्टर 27 सितंबर को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पार कर भारत की सीमा में घुस आए थे। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के ये दोनों हेलिकॉप्टर भारत की सीमा में तकरीबन 10 मिनट तक मंडराते रहे और फिर वापस लौट गए। घटना लद्दाख और तिब्बत को जोड़ने वाली लद्दाख ट्रिग हाइट्स की है। इसे ट्रेड जंक्शन भी कहा जाता है। भारत-तिब्बत पुलिस ने इस घटना को लेकर रिपोर्ट तैयार कर ली है। हालांकि, भारतीय सीमा में चीन की यह पहली घुसपैठ नहीं है।इससे पहले भी चीन लगातार भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश करता रहा है।

कुछ दिनों पहले ही अरुणाचल प्रदेश की दिवांग घाटी में चीनी सैनिकों ने भारतीय सीमा में घुसकर टेंट लगा दिए थे। बाद में ग्रामीणों ने इंडियन आर्मी को यह सूचना दी। आर्मी की आपत्ति के बाद चीनी सैनिक वापस लौट गए थे। हालांकि, चीन ने इसे घुसपैठ मानने से इनकार कर दिया था। गौरतलब है कि भारत और चीन के बीच तकरीबन 4 हजार किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल निर्धारित की गई है। लेकिन, चीन इसे मानने से इनकार करता है। ऐसे में आए दिन दोनों देशों के बीच घुसपैठ को लेकर विवाद होते रहते हैं। पिछले साल जून में ही डोकलाम क्षेत्र में दोनों देशों के बीच विवाद काफी बढ़ गया था। तब भारत ने चीनी सैनिकों को वहां सड़क बनाने से रोक दिया था जिसके बाद तकरीबन 73 दिनों तक सीमा पर स्थिति तनावपूर्ण रही थी। बाद में कूटनीतिक तरीके से इस विवाद को सुलझा लिया गया।

Aerial transgression by two Chinese helicopters took place on September 27 in Ladakh Trig Heights. Both the helicopters remained in Indian territory for about ten minutes and then went back: Sources

