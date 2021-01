भारत और चीन के बीच सीमा पर चल रहे तनाव के मद्देनजर एयरफोर्स चीफ आरकेएस भदौरिया ने भी चीन को चेतावनी देते हुए कहा है कि हमारी तैयारी पूरी है। चीनी सेना आक्रामक हुई तो इधर से भी हमला होगा। उनका कहना है कि भारत-चीन के बीच सीधा टकराव चीन के लिए ही नुकसानदेह होगा।

बीते साल मई की शुरुआत में चीन ने लद्दाख सीमा पर घुसपैठ की कोशिश की थी। सीमा पर भारत और चीन की सेनाओं के बीच कई बार झड़प हुई और गलवन घाटी में भारत में 20 सैनिक शहीद हुए। इस दौरान चीन के भी कई सैनिक मारे गए थे। चीन की हरकत के बाद भारत उस पर लगातार नजर रख रहा है। इसी के मद्देनजर सीमा पर चौकसी काफी बढ़ा दी गई है, जिससे लद्दाख जैसी घटना होने पर चीन को करारा जवाब दिया जा सके।

भदौरिया ने कहा, चीन ने एलएसी पर अपनी सेना की बड़ी तैनाती की हुई है। उनके पास अत्याधुनिक रडार, जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइले हैं। उनकी तैयारी काफी मजबूत है। भारत ने भी चीन को जवाब देने के लिए कड़ी तैयारी की है। राफेल और तेजस के शामिल होने से एयर फोर्स को नई मजबूती मिली है।

#WATCH | If they can be aggressive, we can also be aggressive: IAF Chief Air Chief Marshal RKS Bhadauria on the possibility of Chinese getting aggressive on LAC. pic.twitter.com/4EKPpwlS5o

— ANI (@ANI) January 23, 2021