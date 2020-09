Chinese Apps Banned in India: सरकार ने लोकप्रिय गेमिंग ऐप पबजी सहित 118 अन्य मोबाइल ऐप पर बुधवार को प्रतिबंध लगा दिया। इन्हें संप्रभुता, अखंडता और रक्षा के लिए खतरनाक मानते हुए इन पर पाबंदी लगायी गयी है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, प्रतिबंधित ऐप में बायदू, बायदू एक्सप्रेस एडिशन, टेनसेंट वॉचलिस्ट, फेसयू, वीचैट रीडिंग और टेनसेंट वेयुन के अलावा पबजी मोबाइल और पबजी मोबाइल लाइट शामिल हैं।

सरकार ने इससे पहले टिकटॉक और यूसी ब्राउजर समेत चीन के कई अन्य ऐप पर प्रतिबंध लगाया था। बयान में कहा गया, ‘‘सरकार ने 118 ऐसे ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और शांति-व्यवस्था के लिए खतरा हैं।’’ इस प्रतिबंध के बाद ट्विटर पर टॉप ट्रेंड में PUBG है लोग, जोक्स और मीम्स बनाकर शेयर कर रहे हैं। देखिए कुछ मजेदार मीम्स जिसे यूजर्स शेयर कर मजे ले रहे हैं।

#PUBG banned in India, Meanwhile Indian Parents be Like pic.twitter.com/umvmLUPn2Z

— Dr. Vedika (@vishkanyaaaa) September 2, 2020