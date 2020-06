Chinese Apps ban, Vishal Dadlani, Digital Air Strike: मोदी सरकार ने देश भर में 59 चाइनीज ऐप (मोबाइल) को बैन कर दिया है। ऐसे में देशभर में लोग सरकार की इस पहलकदमी से काफी संतुष्ट हैं। तो वहीं कुछ लोग है जिन्हें सरकार का ये कदम हवा में तीर छोड़ने जैसा लग रहा है। ऐसे में बॉलीवुड सिंगर विशाल ददलानी ने एक ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में सरकार पर निशाना साधते हुए सिंगर विशाल ददलानी ने कहा- ‘चाइनीज ऐप्स बैन करना वैसे ही है जैसे कोरोना से निपटने के लिए ताली बजा रहे थे, दीये जला रहे थे।’

विशाल ददलानी के इस कमेंट से सोशल मीडिया पर लोग अलग अलग तरह के रिएक्शन देने लगे। कई लोगों ने कहा- तो इसमें आपको क्या इशू, जो कहा है उसे मानिए। तो कोई बोला- ‘आप क्यों जल रहे हैं?’ एक यूजर ने कहा- ‘ये इसलिए जल रहे हैं क्योंकि अब ये टिकटॉक स्टार बनने की राह पर थे। ऐसी प्लानिंग थी इनकी जो फेल हो गई।’ एक ने कहा- ‘ये लो भाई.. बैन के बाद पहला चाइनीज एजेंट कूद पड़ा।’ कई लोग कहते देखे गए- ‘मोदी जी ने फिर स्ट्राइक कर दी, डिजिटल एयर स्ट्राइक’।

एक यूजर ने गुस्से में कहा- ‘चाइनीज ऐप के बैन होने पर देखें कौन बोल रहा है, ये वही शख्स है जिसने अपने साथी अरिजीत के लिए तक आवाज नहीं उठाई थी। इन्होंने तो सुल्तान से अरिजीत सिंह का गाना दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया था।’ तो किसी ने कहा- अरे इऩके पास भेजा नहीं है।

Banning Apps is to China, what Taali/Diyas were to Coronavirus.

