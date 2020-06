Chinese App Ban in India, List of Chinese Apps Banned in India Latest News Update: सरकार ने टिकटॉक समेत 59 मोबाइल एप को देश की संप्रुभता, एकता और रक्षा के लिये खतरा बताते हुए उन पर प्रतिबंध लगाया। इसमें से ज्यादातर चीनी मोबाइल एप हैं। सरकार ने जिन एप पर प्रतिबंध लगाया है, उसमें टिक टॉक, शेयर इट, वी चैट, एमआई वीडियो कॉल समेत अन्य शामिल हैं।

रोचक बात है कि मोदी सरकार के इन ऐप्स पर रोक लगाने के ऐलान के कुछ मिनटों बाद ही TikTok पर MyGov का जो अकाउंट था, उसे भी डिसेबल कर दिया गया। ऐसा तब किया गया, जब उस अकाउंट पर लगभग 1.1 मिलियन फॉलोअर थे।

नरेंद्र मोदी सरकार का बड़ा फैसला! चीन के TikTok, Shareit और WeChat समेत 59 ऐप्स किए बैन