चीन बोला, भारत की मदद करने के लिए कर रहे ओवरटाइम, देंगे 25 हजार ऑक्सीजन कंसंट्रेटर

कोरोना की मार से बेहाल भारत की मदद के लिए चीन आगे आया है। पड़ोसी देश का कहना है कि उसके मेडिकल सप्लायर्स दिन रात ओवरटाइम करके भारत के लिए 25 हजार ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बनाने में जुटे हैं। भारत में चीन के राजदूत सन वेडॉंग ने ट्वीट करके बताया कि चीनी कस्टम और कार्गो प्लेन सप्लाई के लिए तैयार हैं।

हालांकि, इससे पहले इस तरह की खबरें भी सामने आई थीं कि चीन की सरकारी एयरलाइंस ने भारत जाने वाली कार्गो फ्लाइटों को 15 दिनों के लिए रद्द कर दिया है। इससे प्राइवेट ट्रेडर्स को भारत में मेडिकल सप्लाई पहुंचाने में बाधा आई। चीनी राजदूत का ट्वीट अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के ट्वीट के एक दिन बाद आया है। अमेरिका ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में आपात सहायता एवं संसाधन मुहैया कराने के लिए हामी भरी है। बाइडन ने कहा है कि अमेरिका भारत की मदद के लिए एक पूरी श्रृंखला भेज रहा है, जिसमें रेमडेसिविर जैसी दवाएं हैं। ये बीमारी से निपटने में मदद करेंगी।

Chinese medical suppliers are working overtime on orders from India, at least 25000 orders for oxygen concentrators in recent days. Cargo planes are under plan for medical supplies. Chinese customs will facilitate relevant process.

— Sun Weidong (@China_Amb_India) April 28, 2021