पिछले साल पूर्वी लद्दाख में भारतीय और चीनी सैनिकों की झड़प का एक नया वीडियो चीन के सरकारी मीडिया ने ट्वीट किया है। वीडियो में दर्जनों भारतीय और चीनी सैनिक गलवान घाटी में दिख रहे हैं। पिछले साल जून में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच टकराव हुआ था। चीन ने अब आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया है कि उसकी तरफ से भी सैनिक हताहत हुए थे। चीन ने बताया है कि इस झड़प में उसके चार अधिकारियों और सैनिकों ने जान गंवाई थी। इससे पहले भारत ने कहा था कि गलवान में 30 से अधिक चीनी सैनिक मारे गए थे। झड़प में बीस भारतीय सैनिक भी शहीद हो गए थे।

चीन के सरकारी मीडिया ने भारतीय सैनिकों पर चीनी क्षेत्र में आने का आरोप लगाया गया है। चीन द्वारा शेयर किए गए वीडियो में दोनों पक्षों के सैनिक नदी पार करते हुए दिख रहे हैं उनमें से कुछ एक दूसरे को धक्का देते हुए दिखाई दे रहे हैं। रात में दोनों ओर के सैनिकों डंडों के साथ देखे गए। अंधेरे में चीखने चिल्लाने की आवाज भी वीडियो में सुनाई दे रही है।

गौरतलब है कि भारत और चीन ने पैंगोंग झील से सैनिकों को पीछे बुला लिया है। दोनों पक्ष के शीर्ष सैन्य अधिकारी आगे चर्चा करने के लिए मिलने वाले हैं। लेकिन यह साफ नहीं है कि एलएसी से लगने वाले पूर्वी लद्दाख के दूसरे इलाकों से भी पीछे हटा जाएगा या नहीं।

On-site video of last June’s #GalwanValley skirmish released. It shows how did #India ’s border troops gradually trespass into Chinese side. #ChinaIndiaFaceoff pic.twitter.com/3o1eHwrIB2

भारत और चीन के सैनिकों के बीच गलवान घाटी में झड़प तब हुई जब चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों को क्षेत्र में अपने गश्त पॉइंट तक मार्च करने से रोका।

#China China Central Military Commission has honored the “Heroic Regimental Commander in Border Defense” to Qi Fabao, (the #PLA officer in winter coat in video), for safeguarding the country’s territory in last June’s #GalwanValley skirmish. pic.twitter.com/GXEtQmUEQz

