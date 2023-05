कश्मीर को विवादित क्षेत्र बता चीन ने G-20 की बैठक में शामिल होने से किया इनकार, भारत ने दिया करारा जवाब

चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा कि चीन ‘विवादित’ क्षेत्रों में किसी भी रूप में G-20 बैठक आयोजित करने का दृढ़ता से विरोध करता है।

G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक 22 से 24 मई तक श्रीनगर में आयोजित की जाएगी। (EXPRESS FILE PHOTO)

