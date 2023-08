China Map: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लगाई चीन को लताड़, बोले- बेतुके दावे करने से कोई इलाका आपका नहीं हो जाएगा

China Map: चीन ने G20 समिट से पहले मैप जारी एक नए बवाल को जन्म दे दिया है। भारत की तरफ से चीन की निंदा की गई है।

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने चीन पर बड़ा हमला बोला है (File Photo- Anil Sharma)

नई दिल्ली में होने वाली G20 समिट से पहले चीन ने दुस्साहस दिखाते हुए भारत के अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन को अपना बताने वाला मैप जारी किया है। अब इस मसले पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान भी आ गया है। जयशंकर ने प्राइवेट न्यूज चैनल एनडीटीवी के एक कार्यक्रम में कहा कि भारत के क्षेत्रों पर बेतुके दावे करने से वे उनके नहीं हो जाएंगे। एनडीटीवी कार्यक्रम में बोलते हुए विदेशमंत्री एस जयशंकर ने कहा कि चीन पहले भी मैप (China Map) जारी करके दूसरों के इलाकों पर अपना दावा जताता रहा है। ये उनकी पुरानी आदत है। यह कोई नई बात नहीं है। जयशंकर ने कहा कि इसकी शुरुआत साल 1950 में हुई थी। उन्होंने कहा कि हम अपने इलाके को लेकर पूरी तरह से क्लियर हैं। यह सरकार इस बारे में स्पष्ट है कि हमें अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए क्या करना है। आप देश की सीमाओं पर देख सकते हैं। बेतुके दावे करने से कोई क्षेत्र आपका नहीं हो जाता।

