LAC विवाद के बीच चीन ने अपने रक्षा बजट में भारी बढ़ोतरी की है। चीन ने वर्ष 2021 के लिए रक्षा बजट में 6.8% का इजाफा किया है। चीन का रक्षा बजट अब 209 अरब डॉलर हो गया है। चीन ने रक्षा बजट में वृद्धि का ऐलान ऐसे समय पर किया है जब दुनिया कोरोना वायरस से जूझ रही है। चीन के विस्तारवादी और आक्रामक तेवरों पर वायरस से कोई असर नहीं पड़ा है।

चीन का कहना है कि कि वह अपने रक्षा बजट को इसलिए बढ़ा रहा है ताकि उसे कोई निशाना न बना सके। चीन का दावा है कि उसका यह कदम रक्षात्‍मक है। चीन ने यह रक्षा बजट ऐसे समय पर बढ़ाया है जब उसका भारत और अमेरिका के साथ तनाव चरम पर है। LAC पर कायम गतिरोध भारत से उसकी कई दौर की बातचीत के बाद भी सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। ध्यान रहे कि चीन के पीएम ली केइआंग ने नेशनल पीपल्‍स कांग्रेस में रक्षा बजट में वृद्धि का ऐलान किया। नेशनल पीपल्‍स कांग्रेस चीन की संसद है।

