दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर मंगलवार (20 नवंबर) को मिर्ची पाउडर से हमला हुआ। धक्का-मुक्की के बीच उनका चश्मा टूटा। हमलावर ने पकड़े जाने के बाद यह तक कबूला कि वह तो उन्हें गोली मारने आया था। पर इसके बाद ही दिल्ली पुलिस का मानना है कि सीएम पर हमला नहीं हुआ। दिल्ली पुलिस के हवाले से न्यूज एजेंसी एएनआई ने टि्वटर पर बताया कि हमलावर अनिल कुमार शर्मा सचिवालय में सीएम से शिकायत बताने के लिए आया था। सबसे पहले उसने सीएम को चिट्ठी दी थी। फिर शर्मा ने उनके पैर छुए, जिसके बाद उसके हाथ से मिर्ची पाउडर गिर गया था। फिलहाल जांच जारी है कि यह हमला था या फिर सीएम पर मिर्ची पाउडर गैर-इरादतन जा गिरा।

पुलिस के मुताबिक, “यह मामला दोपहर दो बजकर 25 मिनट का है। सचिवालय में तब तीसरे माले पर सीएम अपने चैंबर से बाहर ही आए थे। शर्मा ने उसी वक्त अपनी लिखित शिकायत दी, जिसके बाद केजरीवाल ने उसे साथ में मौजूद सचिवालय कर्मचारी को थमा दिया। शर्मा इसी बीच सीएम के पैर छूने को झुका। पर सीएम के सुरक्षाकर्मियों ने उसे वहां से हटाना चाहा, जिसके कारण उनका चश्मा गिर गया।”

बकौल दिल्ली पुलिस, “सीएम के सुरक्षाकर्मियों ने इसके बाद शर्मा को किनारे किया और उसके पास से एक पाउच बरामद किया, जिसे वह हाथ में लिए था। वह उस दौरान फट गया था, जिससे मिर्ची पाउडर निकल आया था। शर्मा को हिरासत में ले लिया गया है।” वहीं, घटना की सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखा कि पैर छूने के बाद शर्मा ने सीएम का चश्मा जोर से खींचा था। देखें, घटना का वीडियो-

#WATCH: CCTV visuals of the incident that took place at Delhi's Central Secretariat where chilli powder fell from a man's hand. He had come to meet Delhi CM Arvind Kejriwal with his grievances. Investigation underway whether it was an attack or powder fell unintentionally pic.twitter.com/OlRrScpmC2

