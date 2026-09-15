भारतीय विश्व मामलों की परिषद (ICWA) की 25वीं वर्षगांठ समारोह में भारत में चिली के राजदूत जुआन रोलांडो अंगुलो मोनसाल्वे ने भारत की खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत को दुनिया में एक दोस्ताना, शांतिप्रिय और मजबूत लोकतांत्रिक देश के रूप में देखा जाता है।

उन्होंने कहा कि भारत की छवि एक ऐसे देश की है जो आक्रामक नहीं है। भारत के दूसरे देशों की सीमाओं के बाहर जाकर लड़ाई करने का इतिहास नहीं रहा है। यही वजह है कि दुनिया के कई देशों में भारत के लिए अच्छी सोच है।

#WATCH | Delhi | At the 25th anniversary celebrations of the Indian Council of World Affairs (ICWA), the Ambassador of Chile to India, Juan Rolando Angulo Monsalve, says, "… India is perceived as a friendly country with a lot of soft power. It's perceived as a non-aggressive… pic.twitter.com/rN2KOCDk44 — ANI (@ANI) September 15, 2026

चिली के राजदूत ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। उन्होंने कहा कि भारत की “सॉफ्ट पावर” यानी संस्कृति और जीवन मूल्यों का लैटिन अमेरिका में भी काफी असर है।

‘भारत की अध्यात्मिक परंपरा लैटिन अमेरिका को पसंद’

उन्होंने बताया कि परिवार का महत्व और भारत की अध्यात्मिक परंपरा लैटिन अमेरिकी समाजों को बहुत पसंद आती है। वहां के लोग इन मूल्यों को अपने समाज से जुड़ा हुआ मानते हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया के उस हिस्से में भारत को लेकर बहुत सकारात्मक सोच है और लोग भारत की तरक्की को भी अच्छी नजर से देखते हैं।

इस दौरान अपने देश के पूर्व राष्ट्रपति का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि जब उनके पूर्व राष्ट्रपति पिछले साल भारत आए थे, तब उन्होंने साफ कहा था कि दुनिया के कई हिस्सों में भारत की मौजूदगी और बढ़नी चाहिए। उन्होंने कहा था कि ऐसे मूल्यों वाला देश लैटिन अमेरिका में ज्यादा सक्रिय होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि लैटिन अमेरिका भारत को आईटी, दवा उद्योग , अंतरिक्ष, सैटेलाइट और दूसरी आधुनिक तकनीकों में बेहद मजबूत देश मानता है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत अब लैटिन अमेरिका के साथ अपने रिश्तों को फिर से मजबूत कर रहा है।