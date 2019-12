नागरिकता कानून का पूरे देश भर में विरोध हो रहा है। उत्तर प्रदेश के 20 से अधिक शहरों में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच इटावा से एक सुखद तस्वीर सामने आई है। यहां सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों को एसएसपी संतोष मिश्रा ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और नेशनल सिटीजन रजिस्टर (एनआरसी) में फर्क समझाया। उनको बताया कि आपको भारत से कोई नहीं निकाल सकता है। सभी लोग यहीं रहेंगे। एसएसपी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

ऐसा कोई कानून नहीं जो देश के लोगों को बाहर निकाल सके: दरअसल यूपी के इटावा जिले में कुछ बच्चे युवाओं की टोली के साथ शुक्रवार (20 दिसंबर) को प्रदर्शन के लिए रोड पर उतरे थे। इन युवाओं पर पुलिस की नजर पहले से ही थी। इसकी जानकारी जब एसएसपी को हुई तो उन्होंने बच्चों के पास जाकर उनसे बात की और कानून के बारे में समझाया। एसएसपी मिश्रा ने बच्चों से बात करते हुए कहा कि सभी को यहीं रहना है, देख लेना कल भी थे और आगे भी रहेंगे। ऐसा कोई देश में कानून नहीं है जो नागरिकों को बाहर निकाल सके।

No media shows this side of cops. They want to blame Cops for taking action on rioters.

pic.twitter.com/8YeBS8GgVB

— RaWon (@I2hav_voice) December 21, 2019