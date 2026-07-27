असम गण परिषद के एक मंत्री, ओडिशा के एक वरिष्ठ बीजेपी सांसद और उत्तर प्रदेश के एक पूर्व भाजपा विधायक की बेटियां, परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक के खिलाफ युवाओं के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे ज्यादा चिंता का विषय बन सकती हैं।

पिछले हफ्ते सत्तारूढ़ पार्टी पर धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री पद से हटाने के लिए बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ा और इस मांग को स्वीकार करने के लिए मजबूर करने वाले कारकों में से एक यह था कि मामला उसके अपने ही समर्थकों के बीच पहुंच गया था और उसके अपने समर्थकों के एक वर्ग ने विरोध प्रदर्शनों का समर्थन किया था।

असम कैबिनेट के मंत्री की बेटी ने भी प्रदर्शन में लिया था हिस्सा

दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के धरने के समर्थन में 23 जुलाई को गुवाहाटी में हुए प्रदर्शन में शामिल होने वालों में असम के कैबिनेट मंत्री और एजेपी नेता केशव महंता की बेटी दिबिसा भी थीं।

शनिवार को बीजेपी की भुवनेश्वर से सांसद अपराजिता सारंगी की बेटी अर्चिता सचिन रहर ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की, जिसमें प्रधान के इस्तीफे का जश्न मनाया जा रहा था। उत्तर प्रदेश के पूर्व बीजेपी विधायक विक्रम सिंह की बेटी यशस्वी राजे सिंह ने भी सोशल मीडिया पर पार्टी की आलोचना की है। ये तीनों जेन जी से हैं, यानी उस पीढ़ी से जिनका जन्म लगभग 1997 और 2012 के बीच हुआ था।

विरोध प्रदर्शन के वीडियो में दिबिसा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाते और न्याय की मांग करते हुए सुना जा सकता है। एक अन्य वीडियो में, उन्हें यह कहते हुए सुना जा सकता है, “यह बहुत दुखद है और मैं इस हिंसा के बारे में अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती। छात्र केवल शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करना चाहते थे, जो हिंसक हो गया। लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस छोड़ी गई, सब कुछ हुआ, लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि मुझे उस दिन उपस्थित हुए और अपनी बहादुरी दिखाई, उन सभी छात्रों पर बहुत गर्व है और उन्होंने मुझे यहां आने के लिए प्रेरित किया।”

जहां बाढ़ राहत कार्यों में व्यस्त महंता ने इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की। वहीं मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने शनिवार रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इस बारे में पूछे जाने पर अपनी बात रखी।

हम पिता को क्यों परेशान करेंगे- हिमंता बिस्वा सरमा

असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा, “मेरे बच्चे जो कहते हैं, उसके लिए मैं कैसे जवाबदेह हो सकता हूं? मेरा अपना भाई भी मेरी किसी बात से सहमत नहीं है। मेरे बच्चे भी मेरी बहुत सी बातों से सहमत नहीं हैं। यहां जितने भी पत्रकार बीजेपी के खिलाफ रील बनाते हैं, उन सबके माता-पिता भाजपा समर्थक हैं। उसने मोदी जी के खिलाफ बात की है और मुझे इस बात का दुख है। अगर कभी उससे मुलाकात हुई, तो मैं उससे भी बात करूंगा।”

सरमा ने आगे कहा, “अगर कल मेरा बेटा भी कुछ गलत कह दे, तो हैरान मत होइएगा। मेरा बेटा भविष्य में वकील बनेगा और हो सकता है कि वह ऐसे लोगों का पक्ष ले जिन्हें मैं पसंद नहीं करता। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और बालिग हो जाते हैं, तो उनके कामों को उनके माता-पिता से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। उसने जो कहा वह गलत था, लेकिन इसके लिए हम उस लड़की से बात करेंगे। हम पिता को क्यों परेशान करेंगे।”

भाजपा सांसद की बेटी की इंस्टाग्राम पोस्ट वायरल

इस बीच, अपराजिता सारंगी ने अपनी बेटी की इंस्टाग्राम पोस्ट को लेकर फैली अफवाहों को दूर करने की कोशिश करते हुए कहा कि यह अनजाने में हुई थी। अर्चिता की स्टोरी में लिखा था कि प्रधान ने नीट लीक कांड को लेकर छात्रों के व्यापक विरोध प्रदर्शन के बीच इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद एक और पोस्ट में अर्चिता ने लिखा, “और हां, डीपी के पीए को, जो मेरी मां को मैसेज करके मेरी पिछली स्टोरी डिलीट करने को कहेगा (ऐसा पहले भी हो चुका है) चिंता मत करो। मैं डिलीट नहीं करूंगी। जय जगन्नाथ! जय हिंद।” हालांकि, बाद में यह स्टोरी डिलीट कर दी गई।

पोस्ट के बारे में बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सांसद ने कहा, “वह (अर्चिता) जेन जी की हैं और उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर स्टोरी पोस्ट की थी। जब मैंने उनसे पूछा, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने उसे डिलीट कर दिया।” सांसद ने आगे कहा, “उन्होंने कहा कि यह अनजाने में लग गया था। मैं ओडिशा में अपने निर्वाचन क्षेत्र में थी और वह दिल्ली में थीं।”

सारंगी ने शनिवार रात को एक्स पर प्रधान के इस्तीफे के संबंध में एक पोस्ट भी डाली थी। उन्होंने लिखा, “श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने आज अपना इस्तीफा दे दिया है। नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए इस्तीफा देना बहुत साहस का काम है। इस कठिन समय में मैं उनके साथ खड़ी हूं। मैं उनके आने वाले दिनों के लिए शुभकामनाएं देती हूं। भगवान जगन्नाथ उन पर अपनी कृपा बरसाएं।”

एक और आलोचना करने वाली आवाज

यशस्विनी राजे सिंह के पिता विक्रम सिंह उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से दो बार विधायक रह चुके हैं और 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से हार गए थे। स्थानीय बीजेपी नेता ने पुष्टि की कि सिंह अभी भी बीजेपी की सक्रिय नेता हैं।

यशस्विनी ने पिछले कुछ हफ्तों में सीजेपी की कई पोस्ट शेयर की हैं। साथ ही, उन्होंने पेपर लीक और 20 जुलाई को दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर की गई कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना करने वाली कुछ एक्स पोस्ट भी रीपोस्ट की हैं। शनिवार को उन्होंने एक्स पर लिखा अगर एक बात निश्चित रूप से पता है तो वह यह है कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस सार्वजनिक हार के बाद प्रतीकात्मक इस्तीफे के बावजूद सबसे ज्यादा प्रतिशोधी होंगे।”

छात्रों के विरोध प्रदर्शन ने बीजेपी को किया अस्थिर

सीएए के खिलाफ 2019 के विरोध प्रदर्शनों या 2020-21 के किसान आंदोलन के उलट छात्र विरोध प्रदर्शनों ने भारतीय जनता पार्टी को अस्थिर कर दिया है, क्योंकि इन प्रदर्शनों में पार्टी के अपने सामाजिक आधार का भारी योगदान रहा है।

एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा, “घोषित विरोधियों के विरोध प्रदर्शन की तुलना में यह राजनीतिक रूप से अधिक खतरनाक है। सरकार उन समूहों के आंदोलन को आसानी से पक्षपातपूर्ण बताकर खारिज कर सकती है जिन्हें वह पहले से ही वैचारिक रूप से विरोधी मानती है। लेकिन जब छात्र और युवा और ये मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग के छात्र हैं लामबंद होना शुरू करते हैं, तो सरकार असहमति को केवल बाहरी प्रभाव तक सीमित नहीं रख सकती।” इससे सरकार को इस चिंताजनक संभावना का सामना करना पड़ा कि उसके प्रति असंतोष अब विपक्ष के सामान्य गढ़ से आगे भी फैल गया है।

यह भी पढ़ें: जंतर मंतर पर अब कैसा है माहौल? दीवारों से मिटाए जा रहे निशान, देखिए लेटेस्ट वीडियो



परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और नीट प्रश्नपत्र लीक मामले को लेकर 36 दिन तक आंदोलन के केंद्र रहे जंतर मंतर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के एक दिन बाद रविवार को पूरी तरह सन्नाटा रहा। इस बीच, टाइफफाइड से पीड़ित कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके घर पर हैं, जबकि पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…