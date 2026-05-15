VD Satheesan Emotional: केरल के नए मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने से पहले कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने अपने दिवंगत राजनीतिक गुरु और पूर्व मंत्री जी. कार्तिकेयन के शास्थामंगलम स्थित आवास का दौरा किया। भावी मुख्यमंत्री श्रद्धांजलि अर्पित करते समय भावुक हो उठे।

पूर्व मंत्री जी. कार्तिकेयन की पत्नी एमटी सुलेखा ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, “मुख्यमंत्री को दृढ़ रहना चाहिए, मुख्यमंत्री को आंसू नहीं बहाने चाहिए।” सतीशन ने दिवंगत नेता को अपने राजनीतिक सफर का श्रेय दिया। उन्होंने कहा, “कार्तिकेयन सर ने ही मुझे मुख्यधारा की राजनीति में प्रवेश करने का मार्गदर्शन दिया। मैं उनका ऋणी हूं और यह परिवार हमेशा मेरा अपना रहेगा।”

सतीशन ने दिवंगत नेता को दिया श्रेय

सतीशन ने याद किया कि 1996 और 2001 के विधानसभा चुनावों के दौरान कार्तिकेयन ने ही दिग्गज नेताओं एके एंटनी और के. करुणाकरण के समक्ष उनकी विधायक उम्मीदवारी की वकालत की थी, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास था कि वे पार्टी के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। डॉ. सुलेखा ने सतीशन के राज्य के सर्वोच्च पद पर आसीन होने पर गर्व व्यक्त किया।

सुलेखा ने कहा कि उनके दिवंगत पति ने सतीशन की असाधारण नेतृत्व क्षमता को बहुत पहले ही पहचान लिया था। उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में उनके सफल और यादगार कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दीं। इस यात्रा के दौरान सतीशन ने कार्तिकेयन के बेटे के.एस. सबरीनाधन और उनके पोते-पोतियों सहित परिवार के अन्य सदस्यों से भी बातचीत की।

सोमवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे सतीशन

सतीशन सोमवार सुबह शपथ ग्रहण करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह तिरुवनंतपुरम के लोक भवन में सुबह 10 बजे आयोजित किया जाएगा। परवूर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सतीशन ने 2026 के चुनावों में लगातार छठी बार विधानसभा चुनाव जीता। उन्होंने 78658 वोट हासिल किए और सीपीआई उम्मीदवार ईटी टायसन मास्टर को 20600 वोटों के अंतर से हराया। वह 25 सालों से परवूर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उन्होंने पहली बार 2001 में यह सीट जीती थी।

पेशे से वकील, उन्होंने केरल छात्र संघ (केएसयू) के माध्यम से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की और बाद में यूथ कांग्रेस में सक्रिय हो गए। वे 2021 से केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में कार्यरत रहे और निवर्तमान वामपंथी सरकार के खिलाफ यूडीएफ के अभियान के प्रमुख चेहरों में से एक बनकर उभरे। जानिए कौन हैं केरल के अगले मुख्यमंत्री वीडी सतीशन…