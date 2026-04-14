बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों का चुनाव प्रचार जारी है। टीएमसी और बीजेपी के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। दोनों ही दल एक दूसरे पर हमलावर हैं। बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत बड़े नेता जनसभाएं कर रहे हैं, वहीं टीएमसी की बागडोर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने संभाल रखी है।

बंगाल में बुलडोजर नहीं चलता- ममता

इस बीच ममता बनर्जी ने पिंगला में जनता को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बंगाल में बुलडोजर नहीं चलता है बल्कि यहां पर लोग सलाम, प्रणाम और जय हिंद कहते हैं।

ममता बनर्जी ने कहा, “आजकल उत्तर प्रदेश जल रहा है। योगी बाबू यहां आकर भाषण देते हैं और कहते हैं कि बंगाल में बुलडोजर चलते रहेंगे। बंगाल में बुलडोजर नहीं चलते, बंगाली लोग सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं, जय हिंद कहते हैं, वंदे मातरम कहते हैं। यहां से जब लड़के-लड़कियां भाजपा शासित राज्य में जाते हैं, तो उन्हें मार दिया जाता है। उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। जब वे बंगाली बोलते हैं, तो उन्हें घुसपैठिया कहा जाता है। उनका बदला लोकतंत्र के बैलेट बॉक्स में लिया जाएगा। इसी महीने परिसीमन विधेयक लाया जा रहा है। यह आपको टुकड़ों में काट देगा। यह बंगाल को बांट देगा। फिर यह एनआरसी लागू करेगा।”

सीएम योगी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर मुस्लिम तुष्टिकरण का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ममता पड़ोसी बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की हत्याओं पर चुप रहीं। सीएम योगी आदित्यनाथ बांकुड़ा जिले के सोनामुखी में एक चुनावी रैली में कहा था कि बंगाल को स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस की भूमि के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने देश की आध्यात्मिकता को समृद्ध किया। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस सरकार विश्व स्तर पर पूजनीय आध्यात्मिक प्रतीकों का अनादर करती है, जिससे राज्य की हिंदू पहचान को खतरा पैदा होता है।

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पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार में इस बार भाजपा की रणनीति में एक स्पष्ट बदलाव देखने को मिल रहा है, पार्टी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सीधे व्यक्तिगत हमले करने से बच रही है। पढ़ें पूरी खबर