Karnataka CM DK Shivakumar Oath Ceremony LIVE Updates: कांग्रेस नेता डीके शिवाकुमार आज शाम 4 बजे कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाएंगे। डीके शिवकुमार के साथ 14 विधायक भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा से भी डीके शिवकुमार ने मुलाकात की। मुलाकात के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद के लिए नामित डीके शिवकुमार ने कहा, “उन्होंने राज्य का मार्गदर्शन किया है और इसके लिए काम किया है। हम सभी को मिलकर काम करना होगा।” शपथग्रहण कार्यक्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी शामिल हो सकती हैं।

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