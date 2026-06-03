Karnataka CM DK Shivakumar Oath Ceremony LIVE Updates: कांग्रेस नेता डीके शिवाकुमार आज शाम 4 बजे कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाएंगे। डीके शिवकुमार के साथ 14 विधायक भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा से भी डीके शिवकुमार ने मुलाकात की। मुलाकात के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद के लिए नामित डीके शिवकुमार ने कहा, “उन्होंने राज्य का मार्गदर्शन किया है और इसके लिए काम किया है। हम सभी को मिलकर काम करना होगा।” शपथग्रहण कार्यक्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी शामिल हो सकती हैं।
जी परमेश्वर बनेंगे डिप्टी सीएम
कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने पुष्टि की है कि कांग्रेस नेता जी परमेश्वर (जो सिद्धारमैया के मंत्रिमंडल में राज्य के गृह मंत्री थे) आज लोक भवन में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में राज्य के उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे।
मोहम्मद अजहरुद्दीन ने की शिवकुमार की तारीफ
कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार डीके शिवकुमार के शपथ ग्रहण समारोह पर राज्य मंत्री मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कहा, "वे बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं। शायद ही किसी और ने कर्नाटक और कांग्रेस पार्टी के लिए उतना काम किया हो जितना उन्होंने किया है।"
हमारा लक्ष्य 2028 के चुनाव- पूर्व राज्य मंत्री सतीश जारकीहोली
मुख्यमंत्री पद के लिए नामित डीके शिवकुमार के शपथ ग्रहण समारोह पर पूर्व राज्य मंत्री सतीश जारकीहोली ने कहा, "हाई कमांड ने डीके शिवकुमार के संबंध में निर्णय ले लिया है और उनकी टीम का चयन भी उन्हीं के द्वारा, हाई कमांड और सिद्धारमैया द्वारा किया जाएगा। इसके बाद हमें उम्मीद है कि एक अच्छी सरकार अच्छा काम करेगी। हमारा लक्ष्य 2028 के चुनाव हैं।"
येदियुरप्पा से मिले डीके शिवकुमार
भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा से डीके शिवकुमार ने मुलाकात की। मुलाकात के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद के लिए नामित डीके शिवकुमार ने कहा, "उन्होंने राज्य का मार्गदर्शन किया है और इसके लिए काम किया है। हम सभी को मिलकर काम करना होगा।"
शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होंगे खड़गे-राहुल
शपथ ग्रहण कार्यक्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी शामिल हो सकती हैं।
DK Shivakumar Oath Ceremony LIVE: डीके शिवकुमार आज लेंगे सीएम पद की शपथ
कांग्रेस नेता डीके शिवाकुमार आज शाम 4 बजे कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाएंगे।