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Karnataka CM DK Shivakumar Oath Ceremony LIVE Updates: कांग्रेस नेता डीके शिवाकुमार आज शाम 4 बजे कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाएंगे। डीके शिवकुमार के साथ 14 विधायक भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा से भी डीके शिवकुमार ने मुलाकात की। मुलाकात के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद के लिए नामित डीके शिवकुमार ने कहा, “उन्होंने राज्य का मार्गदर्शन किया है और इसके लिए काम किया है। हम सभी को मिलकर काम करना होगा।” शपथग्रहण कार्यक्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी शामिल हो सकती हैं।

Live Updates
13:09 (IST) 3 Jun 2026

जी परमेश्वर बनेंगे डिप्टी सीएम

कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने पुष्टि की है कि कांग्रेस नेता जी परमेश्वर (जो सिद्धारमैया के मंत्रिमंडल में राज्य के गृह मंत्री थे) आज लोक भवन में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में राज्य के उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे।

12:26 (IST) 3 Jun 2026

मोहम्मद अजहरुद्दीन ने की शिवकुमार की तारीफ

कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार डीके शिवकुमार के शपथ ग्रहण समारोह पर राज्य मंत्री मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कहा, "वे बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं। शायद ही किसी और ने कर्नाटक और कांग्रेस पार्टी के लिए उतना काम किया हो जितना उन्होंने किया है।"

12:25 (IST) 3 Jun 2026

हमारा लक्ष्य 2028 के चुनाव- पूर्व राज्य मंत्री सतीश जारकीहोली

मुख्यमंत्री पद के लिए नामित डीके शिवकुमार के शपथ ग्रहण समारोह पर पूर्व राज्य मंत्री सतीश जारकीहोली ने कहा, "हाई कमांड ने डीके शिवकुमार के संबंध में निर्णय ले लिया है और उनकी टीम का चयन भी उन्हीं के द्वारा, हाई कमांड और सिद्धारमैया द्वारा किया जाएगा। इसके बाद हमें उम्मीद है कि एक अच्छी सरकार अच्छा काम करेगी। हमारा लक्ष्य 2028 के चुनाव हैं।"

12:24 (IST) 3 Jun 2026

येदियुरप्पा से मिले डीके शिवकुमार

भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा से डीके शिवकुमार ने मुलाकात की। मुलाकात के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद के लिए नामित डीके शिवकुमार ने कहा, "उन्होंने राज्य का मार्गदर्शन किया है और इसके लिए काम किया है। हम सभी को मिलकर काम करना होगा।"

12:12 (IST) 3 Jun 2026

शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होंगे खड़गे-राहुल

शपथ ग्रहण कार्यक्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी शामिल हो सकती हैं।

12:11 (IST) 3 Jun 2026

DK Shivakumar Oath Ceremony LIVE: डीके शिवकुमार आज लेंगे सीएम पद की शपथ

कांग्रेस नेता डीके शिवाकुमार आज शाम 4 बजे कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाएंगे।