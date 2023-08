Chandrayaan-3: ‘मैंने आज चंद्रमा पर चंद्रयान-3 की लैंडिंग देखी’, CJI डीवाई चंद्रचूड़ बोले- दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला भारत एकमात्र देश

Chandrayaan-3 Mission Success: चीफ जस्टिस ने कहा, 'चंद्र मिशन की सफलता ने भारत को चंद्र सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाले चुनिंदा देशों के समूह में शामिल कर दिया है।

Chief Justice of India DY Chandrachud: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने चंद्रयान-3 की लैंडिंग की सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर खुशी जाहिर की। (फाइल फोटो)

