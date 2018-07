देश भर में कई जगहों पर भीड़ के द्वारा पीटकर हत्या किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने चिंता जताई है। ये बातें उन्होंने ऐसे वक्त में देश के सामने रखी हैं जब राजस्थान के अलवर में रकबर की कथित तौर पर भीड़ के द्वारा पीटकर हत्या की गई है। इस मामले ने पूरे देश में भीड़ की हिंसा और उसकी वैधानिकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, चीफ जस्टिस ने कहा,”हाल के दिनों में देश में मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ी हैं। मुझे गलत न समझा जाए, क्योंकि मैंने इस मामले पर फैसला सुनाया है। हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर अफवाहों के फैलने की वजह से कई लोगों को जान गई है। सोशल मीडिया पर जिस तरह लोग विश्वास कर रहे हैं, उस पर नजर रखना जरूरी है, ताकि समाज में शांति और कानून-व्यवस्था कायम रखी जा सके।”

There is a recent surge in mob lynching, please don’t misunderstand me because I have authored the judgement, there is a recent surge in mob lynching based on the viral text on the social media and this leads to mobocracy and loss of life, in certain cases: CJI Dipak Misra pic.twitter.com/u63y2Xhn1M

— ANI (@ANI) July 24, 2018