सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा है कि संविधान में निहित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना हमें मार्गदर्शन करता रहेगा। सेना प्रमुख ने कहा तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल पर जोर देते हुए कहा कि सेना में प्रशिक्षण का फोकस भविष्य के युद्धों के लिए उन्हें तैयार करने पर होगा जो नेटवर्क केंद्रित और जटिल होगा। साल 2020 की अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेना प्रमुख ने जम्मू कश्मीर पर बड़ा बयान दिया। आर्मी चीफ ने साफ किया कि पूरा J&K है भारत का हिस्सा, संसद चाहे तो PoK भी हमारा हो सकता है। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा अगर संसद से आदेश मिले तो पीओके पर कार्रवाई संभव हो सकती है।

दिल्ली में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सेना प्रमुख से सवाल किया गया कि क्या राजनीतिक नेतृत्व के कहे अनुसार गुलाम कश्मीर भारत का हिस्सा हो सकता है। उन्होंने कहा कि ‘यह एक संसदीय संकल्प है कि पूरा जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। यदि संसद ऐसा चाहती है, तो उस क्षेत्र (गुलाम कश्मीर) को भी हमारा होना चाहिए। जब हमें इस दिशा में आदेश मिलेगा हम उचित कार्रवाई करेंगे।’ चीन की चुनौतियों पर चर्चा करते हुए सेना प्रमुख ने कहा कि हम उत्तरी सीमा पर उभरी चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार हैं।

#WATCH Army Chief on if PoK can be part of India as stated by political leadership: There is a parliamentary resolution that entire J&K is part of India.If Parliament wants it,then,PoK also should belong to us. When we get orders to that effect, we’ll take appropriate action pic.twitter.com/P8Rbfwpr2x

— ANI (@ANI) January 11, 2020