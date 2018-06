भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी की दुर्दशा किसी से भी छिपी नहीं है। इसके कई कारण हो सकते हैं। लेकिन खिलाड़ियों को अक्सर उनके खराब प्रदर्शन पर मीडिया और दर्शक दोनों ही कोसते हैं। लेकिन भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी क्या सह रहे हैं, ये दर्द उनके कोच के लिखे पत्र से बखूबी बयान हुआ है। हॉकी की नेशनल टीम के मुख्य कोच हरेंद्र सिंह ने हॉकी इंडिया को खिलाड़ियों को घटिया खाना परोसे जाने का मसला पत्र लिखकर उठाया है। इस पत्र ने खेल मंत्रालय के वर्ल्ड क्लास की सुविधाएं खिलाड़ियों को देने के दावे को हवा-हवाई साबित कर दिया है।

दरअसल, भारत की हॉकी टीम एशियन खेलों और विश्व कप की तैयारी कर रही है। टीम इन दिनों बेंगलुरु के साई सेंटर में पसीना बहा रही है। टीम इंडिया के कोच हरेंद्र सिंह ने हॉकी इंडिया को पत्र लिखा है। कोच हरेंद्र सिंह ने आला अधिकारियों को लिखे पत्र में कहा,’मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा कि बेंगलुरु में साइ सेंटर में खाना बहुत ही खराब मिल रहा है जिसमें जरूरत से ज्यादा तेल और फैट है। हड्डियों में मीट नहीं है। खाने में कीड़े, मकोड़े और बाल निकल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां साफ सफाई का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है।”

Coach of Indian men’s Hockey team Harendra Singh has complained to Hockey India about sub-standard quality of food & hygiene level at Sports Authority of India’s (SAI) centre in Bengaluru. He said, ‘The food quality has been below par. Insects & hair were also found in the food.’ pic.twitter.com/lryaN8wNNq

