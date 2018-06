2011 में CBI बिल्डिंग के उद्घाटन पर अतिथि बने थे चिदंबरम, आज गेट पर ही रोक ली गई कार

वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम बुधवार(छह मई)को आईएनएक्स मीडिया घोटाले में सीबीआई मुख्यालय में पूछताछ के लिए पेश हुए। सीबीआई ने उन्हें पहली बार पूछताछ के लिए मुख्यालय तलब किया था। इससे पूर्व एयरसेल-मैक्सिस मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय ने करीब छह घंटे तक चिदंबरम से पूछताछ की।

उधर जब पी चिदंबरम सीबीआई मुख्यालय पहुंचे तो उनकी कार को भवन के बाहर ही रोक दिया गया। जिसके बाद वह पैदल ही सीबीआई मुख्यालय पहुंचे। बता दें कि वर्तमान सीबीआई मुख्यालय का भवन मनमोहन सरकार में 2011 में बनकर तैयार हुआ था, उस वक्त उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि तो चिदंबरम विशिष्ट अतिथि थे।मगर समय बदला तो आज पी चिदंबरम उसी भवन में कार सहित घुस नहीं सके।उधर जब पी चिदंबरम पूछताछ के लिए सीबीआई मुख्यालय पहुंचे तो उन्हें पत्रकारों ने घेर लिया। इस दौरान सुरक्षाकर्मियों ने पत्रकारों से धक्का-मुक्की की।

When this building was inaugurated by then PM Manmohan Singh in 2011. He was the guest of honour ! #cbi #inxmediacase https://t.co/d8OFVM7Our

— Neeta Sharma (@NEETAS11) June 6, 2018