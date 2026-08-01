कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में चिदंबरम ने कहा, “क्या माननीय प्रधानमंत्री ने भाजपा के उन ट्रोल्स को भी माफ कर दिया है जो सरकार की आलोचना करने वाली पोस्ट्स पर अपमानजनक और गंदी टिप्पणियां करते हैं?”

Has the Honourable prime minister also forgiven the BJP trolls who react on X with abusive and filthy comments to posts critical of the government? — P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) August 1, 2026

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार रात को वीडियो जारी कर कहा था कि उन्हें इस बात का दुख है कि जंतर-मंतर पर विरोध-प्रदर्शन के दौरान न सिर्फ उन्हें बल्कि उनकी मां को भी गालियां दी गई।

पीएम मोदी के इस वीडियो को लेकर ही चिदंबरम ने उनसे यह सवाल पूछा है। चिदंबरम का आरोप है कि बीजेपी से जुड़े कुछ ट्रोल्स सोशल मीडिया पर विपक्षी नेताओं के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं।

कांग्रेस के राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री के वीडियो को लेकर कहा था, “इसे सुनिए। देश इनसे (मोदी) माफी मांगने के लिए कह रहा है, इन्होंने देश को माफ कर दिया।”

क्या कहा था पीएम मोदी ने?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर देर रात जारी एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हमारी बेटियों द्वारा इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाना चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि इन गुमराह बच्चों को माफ किए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा, “कुछ शरारती बच्चों ने मेरे और मेरी स्वर्गीय माता के खिलाफ गंदी गालियों का इस्तेमाल किया। सभ्य समाज में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ठीक नहीं है।”

प्रधानमंत्री ने कहा, ”अगर दांत गलती से जीभ को काट ले, तो हम दांत को तोड़ते नहीं हैं, क्योंकि दोनों हमारे ही हैं। उसी तरह हमारे बच्चे भी हमारे अपने हैं।” मोदी ने कहा कि बचपन में सुधार की हमेशा गुंजाइश रहती है।

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जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देने वाली लड़की ने सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।