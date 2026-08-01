जम्मू कश्मीर के कुलगाम में छत्तीसगढ़ के दो मजदूरों की शुक्रवार को आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। ये मजदूर अपने राज्य से कमाई की उम्मीद में कुछ महीने पहले ही यहां पहुंचे थे। हिमाचल प्रदेश के बद्दी जिले से मारे गए मजदूरों में से एक के छोटे भाई अनुराग भईना ने द इंडियन एक्सप्रेस से बात की।

अनुराग भईना ने बताया कि उनके परिवार को इस घटना के बारे में अपने मामा से पता चला, जो अभी जम्मू-कश्मीर में ही हैं।

चार-पांच महीने पहले गया था भूपेंद्र

अनुराग भईना ने आगे कहा, “मेरा भाई भूपेंद्र भईना पिछले चार-पांच महीनों से जम्मू-कश्मीर में काम कर रहा था। शुक्रवार रात मुझे अपने मामा गणपत का कॉल आया और उन्होंने कहा कि भूपेंद्र को आतंकवादियों ने गोली मार दी है। वह अपने पीछे अपनी पत्नी और तीन साल के बेटे को छोड़ गया है।”

जब उनसे पूछा गया कि राज्य के बाहर मजदूर के तौर पर काम करके वे कितनी अधिक कमाई कर पाते हैं, तो अनुराग भईना ने कहा, “हमें रोजाना लगभग 150 से 250 रुपये अधिक मिलते हैं।”

अंतिम संस्कार जम्मू-कश्मीर में ही होगा- अनुराग भईना

इसके बाद, परिवार की आर्थिक और भावनात्मक परेशानी का जिक्र करते हुए अनुराग भईना ने कहा, “हमारे माता-पिता की तबीयत ठीक नहीं है और हम कश्मीर जाने की हालत में नहीं हैं। अधिकारियों ने हमें बताया है कि मेरे भाई का अंतिम संस्कार जम्मू-कश्मीर में ही किया जाएगा।”

मृतक भूपेंद्र भईना तीन भाई-बहनों में से सबसे बड़ा था। यह परिवार छत्तीसगढ़ के सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के चुइया गांव का रहने वाला है। इससे पहले, वह भी अपने छोटे भाई की तरह ही बद्दी में मजदूरी करता था। आतंकवादी हमले में वह शुरू में गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जबकि छत्तीसगढ़ के ही एक अन्य मजदूर दीपक रात्रे की मौके पर ही मौत हो गई थी; आतंकवादियों ने उन्हें बहुत करीब से गोली मारी थी।

भूपेंद्र भईना को पहले अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था और बाद में सर्जरी के बाद खास इलाज के लिए SKIMS श्रीनगर रेफर किया गया। हालांकि, शनिवार सुबह गहरे जख्मों के कारण उनकी मौत हो गई।

अपने घर के अकेले कमाने वाले थे दीपक

दूसरे मृतक 24 वर्षीय दीपक रात्रे, अपने परिवार में कमाने वाले अकेले कमाने वाले थे। वह छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले के बुंदेली गांव के रहने वाले थे। मीडिया से बात करते हुए उनके चाचा हलधर रात्रे ने कहा, “वह अपनी पत्नी के साथ करीब सात-आठ महीने पहले जम्मू-कश्मीर गया था। वहां दीपक ईंट-भट्ठे पर काम करने गया था, क्योंकि वहां बेहतर मजदूरी मिल रही थी। दीपक और उसकी पत्नी ने अपने 4 वर्षीय बच्चे को छत्तीसगढ़ में अपने घर पर अपनी नाबालिग बहन के पास छोड़ दिया था।”

उन्होंने आगे बताया, “दीपक जब छोटा था तब उसके पिता की मौत हो गई थी। उनका छोटा भाई रूप से दिव्यांग है। उनके जाने के बाद, परिवार में रोजी-रोटी कमाने वाला कोई नहीं बचा है।”

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने जताया दुख

इस बीच, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मौतों पर दुख जताया और कायरतापूर्ण आतंकी हमले में दो मजदूरों की हत्या को बेहद दुखद बताया। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को जरूरी निर्देश जारी कर दिए गए हैं और भरोसा दिलाया कि छत्तीसगढ़ सरकार पीड़ित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है और हर संभव मदद देगी।

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जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में शुक्रवार को हुए आतंकी हमले में घायल हुए दूसरे मजदूर की भी मौत हो गई है। मारा गया दूसरा मजदूर भी छत्तीसगढ़ का का ही था। सिक्योरिटी फोर्स ने पूरे इलाके की घेराबंदी करके हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, इस आतंकी हमले के बाद ताजा अपडेट यही है कि सुरक्षाबलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हमले की निंदा करते हुए पुलिस डायरेक्टर जनरल नलिन प्रभात और सीनियर सुरक्षा अधिकारियों से बात की और सर्च ऑपरेशन को और तेज करने के निर्देश दिए। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें