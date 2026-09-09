छत्तीसगढ़ के युवाओं को नई तकनीक और रोजगार के बदलते दौर के लिए तैयार करने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार अब युवाओं को सिर्फ किताबी ज्ञान और सर्टिफिकेट तक सीमित रखने के बजाय उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) समेत कई नई तकनीकों पर हाथ आजमाने का मौका देगी। इसके लिए राज्य में 100 आधुनिक टेक्नोलॉजी लैब और युवाओं को नौकरी से जोड़ने वाला एक खास जॉब इंजन शुरू किया जाएगा।

इस पहल को ‘चीफ मिनिस्टर स्टार्टअप एंड न्यू-एज इंडस्ट्री प्रिपेयर्डनेस थ्रू अप-स्किलिंग ऑफ न्यू जनरेशन यूथ (NIPUN) मिशन’ के तहत शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में अगले पांच साल के लिए इस मिशन पर 500 करोड़ रुपये खर्च करने को मंजूरी दी गई है। साथ ही, ‘छत्तीसगढ़ एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2026-30’ को भी मंजूरी मिली है।

33 जिलों में खुलेंगे ‘एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर्स’

NIPUN मिशन के तहत राज्य के सभी 33 जिलों में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर्स बनाए जाएंगे। साथ ही, 100 आधुनिक टेक्नोलॉजी लैब भी शुरू की जाएंगी। इन लैब में युवा नई तकनीकों को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, बल्कि खुद प्रयोग करके तकनीक से जुड़े समाधान तैयार करना सीखेंगे।

AI से लेकर Blockchain तक सीखने का मौका

सरकारी अधिकारियों के मुताबिक, इन टेक लैब्स में युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), बिग डेटा और डेटा एनालिटिक्स, एआर/वीआर, ब्लॉकचेन, फिनटेक और एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी जैसी नई तकनीकों पर काम करने का मौका मिलेगा।

छत्तीसगढ़ की जरूरतों और अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए युवाओं के लिए नए स्टार्टअप शुरू करने के मौके भी बढ़ेंगे। खासकर हेल्थ-टेक, एग्री-टेक, ग्रीन टेक्नोलॉजी और माइनिंग-टेक जैसे क्षेत्रों में काम करने वाले युवाओं को फायदा मिल सकता है।

JOB इंजन जोड़ेगा युवाओं को कंपनियों से

NIPUN मिशन में ‘जॉब इंजन’ की अहम भूमिका होगी। इसका मकसद युवाओं की स्किल्स को कंपनियों की जरूरतों से जोड़ना है। यानी कंपनियों को जिस तरह के स्किल वाले कर्मचारियों की जरूरत है, उसी के अनुसार युवाओं को तैयार करने पर जोर दिया जाएगा। इससे ट्रेनिंग के बाद नौकरी ढूंढने के बजाय युवाओं को सीधे रोजगार के बेहतर मौके मिल सकेंगे।

स्टार्टअप से रोजगार तक एक ही प्लेटफॉर्म पर जोर

NIPUN मिशन की खास बात यह है कि इसमें कई चीजों को एक साथ जोड़ा जाएगा। इसके तहत स्टार्टअप, स्किल डेवलपमेंट, नई तकनीक और रोजगार को एक ही इकोसिस्टम से जोड़ने की कोशिश की जाएगी।

युवाओं को बिजनेस आइडिया पर काम करने, जरूरी स्किल सीखने और नई तकनीकों का प्रैक्टिकल अनुभव लेने के मौके मिलेंगे। इसके साथ ही उन्हें कंपनियों में नौकरी करने या अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए भी मदद मिलेगी। सरकार का मकसद सिर्फ ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट देना नहीं, बल्कि युवाओं को नौकरी और तकनीक के हिसाब से तैयार करना है।

इस पहल का मकसद छत्तीसगढ़ के युवाओं को भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार करना है। अब सिर्फ डिग्री होना ही काफी नहीं होगा। युवाओं के लिए तकनीकी स्किल और नई तकनीकों का प्रैक्टिकल अनुभव भी जरूरी होगा।

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