Chhattisgarh Plane Crash: छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में सोमवार को एक प्राइवेट विमान पहाड़ी से टकराकर हादसे का शिकार हो गया है, जिसमें सवार लोगों के हताहत होने की संभावना भी है। स्थानीय लोगों के अनुसार, विमान वन क्षेत्र की पहाड़ियों के ऊपर से उड़ रहा था, और अचानक एक पेड़ से टकराने के बाद नीचे गिरा, जिसके बाद उसमें आग लग गई और धुएं के का गुबार फैल गया।