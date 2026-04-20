Chhattisgarh Plane Crash: छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में सोमवार को एक प्राइवेट विमान पहाड़ी से टकराकर हादसे का शिकार हो गया है, जिसमें सवार लोगों के हताहत होने की संभावना भी है। स्थानीय लोगों के अनुसार, विमान वन क्षेत्र की पहाड़ियों के ऊपर से उड़ रहा था, और अचानक एक पेड़ से टकराने के बाद नीचे गिरा, जिसके बाद उसमें आग लग गई और धुएं के का गुबार फैल गया।
Chhattisgarh Air Ambulance Crash: छत्तीसगढ़ में पहाड़ी से टकराकर क्रैश हुई एयर एंबुलेंस, दोनों पायलट की मौत
Chhattisgarh Plane Crash: छत्तीसगढ़ में एक एयर एंबुलेस वाला निजी विमान पहाड़ी से टकराकर हादसे का शिकार हो गया। लोगों का कहना है कि विमान जंगल में पहाड़ी के एक पेड़ से टकराकर नीचे गिरा।
Written by जनसत्ता न्यूज डेस्कEdited by krishna bajpai
नई दिल्लीUpdated:
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