VIDEO: पीएम नरेंद्र मोदी ने आदिवासी महिला को पहनाईं नई चप्पलें

छत्तीसगढ़ के बीजापुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक आदिवासी महिला को नई चप्पलें पहनाईंं। प्रधानमंत्री ने चरण पादुका योजना के अंतर्गत एक जोड़ी नई चप्पलें एक आदिवासी महिला को पहनाईं। इस योजना का उद्देश्य उन लोगों को चप्पलें मुहैया कराकर सहूलियत देना है जो जंगल में तेंदुपत्ता बीनने का काम करते हैं। पीएम शनिवार (14 अप्रैल) को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 127वीं जयंती के मौके पर बीजापुर पहुंचे और उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार की कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस मौके पर उन्होंने आयुष्मान भारत के अंतर्गत भारत के पहले वेलनेस सेंटर (कल्याण सेंटर) को भी शुरू किया। पीएम मोदी ने इस मौके पर कई बातें कहीं। उन्होंने कहा- ”अगर बीजापुर में 100 दिनों में विकास हो सकता है तो बाकी के जिलों ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? मैं यहां सभी परियोजनाओं के साथ आप लोगों को आश्वस्त करने आया हूं कि अब बीजापुर को पिछड़ा जिला नहीं माना जाएगा।” पीएम मोदी ने छत्तीगढ़ में विकास कार्यों में अहम योगदान के लिए वहां के सुरक्षाकर्मियों को भी सलाम किया।

#WATCH PM Modi presented a pair of slippers to a tribal woman under the Charan-Paduka (footwear) Scheme. The scheme aims to provide footwear to Tendu leaves (tendupatta) collectors to facilitate smooth movement in the forest area pic.twitter.com/foExDYehoH — ANI (@ANI) April 14, 2018

पीएम ने वन धन योजना का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में अपना भाषण शुरू करते हुए पीएम ने कहा- बस्तर और बीजापुर के आसमान में बाबासाहब के नाम की गूंज आप सभी को धन्य कर रही है। बाबा साहब के नाम में जो आशा जुड़ी है उसको भी मैं प्रणाम करता हूं।” पीएम ने कहा कि ‘ग्राम स्वराज अभियान’ आज से 5 मई तक पूरे देश में चलाया जाएगा। उन्होंने कहा- ”विकास की दौड़ में पीछे छूट गए और पीछे छोड़ दिए गए समुदायों में आज जो चेतना जागी है, वो चेतना बाबा साहब की ही देन है। एक गरीब मां का बेटा, पिछड़े समाज से आने वाला आपका ये भाई अगर आज देश का प्रधानमंत्री है, तो ये भी बाबा साहब की ही देन है।” उन्होंने कहा कि ”केंद्र की आपकी सरकार, आपकी आशाओं-आकांक्षाओं, आपकी लालसाओं के साथ खड़ी है। स्वतंत्रता के बाद, इतने वर्षों में भी ये जिले पिछड़े बने रहे, इसमें उनकी कोई गलती नहीं। बाबा साहब के संविधान ने इतने अवसर दिए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, लेकिन फिर भी बीजापुर जैसे जिले, विकास की दौड़ में पीछे क्यों छूट गए?” पीएम ने कहा- ”मैं आज इसलिए आया हूं, ताकि आपको बता सकूं कि जिनके नाम के साथ पिछड़ा जिला होने का लेबल लगा दिया गया है, उनमें अब नए सिरे से, नई सोच के साथ बड़े पैमाने पर काम होने जा रहा है। मैं इन 115 आकांक्षात्मक जिले को महत्वाकांक्षी जिले कहना चाहता हूं।”

पीएम ने आगे कहा- अगर नए लक्ष्यों को प्राप्त करना है तो उसके लिए नए तौर तरीकों से ही हमें कार्य करना पड़ेगा। आज इस मंच से देश में सामाजिक असंतुलन खत्म करने वाली ऐतिहासिक और सबसे बड़ी आयुष्मान भारत योजना के प्रथम चरण की शुरुआत की जा रही है। जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य से जुड़े विषयों में बड़े बदलाव लाने का प्रयास किया जाएगा। देश की हर बड़ी पंचायत में, लगभग डेढ़ लाख जगहों पर सब सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। आयुष्मान भारत की ये सोच केवल सेवा तक ही सीमित नहीं है अपितु जनभागीदारी का एक आह्वान है ताकि हम स्वस्थ, समर्थ और संतुष्ट न्यू इंडिया का निर्माण कर सकें।

पीएम ने आगे कहा- ”छत्तीसगढ़ में हमने स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन देखे हैं। पहले यहां केवल 2 मेडीकल कॉलेज थे, लेकिन अब यहां 10 मेडीकल कॉलेज हैं। प्रधानमंत्री डायलिसिस योजना के तहत 500 से ज्यादा अस्पतालों में मुफ्त डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसके द्वारा करीब ढाई लाख मरीजों को लाभ पहुंचा है। बस्तर नेट परियोजना के माध्यम से 6 जिलों में लगभग 400 किलोमीटर लंबा ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछाया गया है। मुझे अभी जांगला के ग्रामीण बीपीओ में भी दिखाया गया है कि कैसे इसका इस्तेमाल लोगों की आय तो बढ़ाएगा ही, उनकी जिंदगी को आसान बनाने का भी काम करेगा।”

#Chhattisgarh: Prime Minister Narendra Modi launches India’s first wellness centre under Ayushmaan Bharat and lays foundation stones of various projects of central & state government in Bijapur pic.twitter.com/QL0pvzpGjr — ANI (@ANI) April 14, 2018

If Bijapur can see development in 100 days then why can’t the other districts witness the same? I came here to assure you that with all the development projects now Bijapur district will no longer be know as a backward district: PM Narendra Modi pic.twitter.com/Mr1O8t9hOH — ANI (@ANI) April 14, 2018

I salute the security personnel who are playing an important role in infrastructure development in Chhattisgarh: PM Narendra Modi in Bijapur pic.twitter.com/LvEZWiMhc2 — ANI (@ANI) April 14, 2018

