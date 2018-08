चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के स्वागत में छत्तीसगढ़ सरकार ने लगवाए होर्डिंग, बाद में हटवाए

हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार के जनसंपर्क विभाग ने राजधानी रायपुर और बिलासपुर में विशाल होर्डिंग लगवाए थे। ये होर्डिंग सुप्रीम कोर्ट के चीफ ​जस्टिस दीपक मिश्रा के स्वागत में लगवाए गए थे। लेकिन इन होर्डिंग पर विवाद बढ़ता देखकर तमाम होर्डिंग हटा दिए गए हैं। होर्डिंग हटाने का फैसला कथित तौर पर न्यायिक अधिकारियों के बीच बढ़ती काना-फूसी को देखते हुए लिए गया है। वैसे बता दें कि चीफ जस्टिस 25 अगस्त को कई कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए छत्तीसगढ़ आ रहे हैं।

द स्क्रॉल में प्रकाशित खबर के मुताबिक, चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के स्वागत वाली होर्डिंग राजधानी रायपुर के तेलीबंधा इलाके में लगी देखी गई थी। बाद में एक स्थानीय पत्रकार ने बताया कि ये होर्डिंग कम से कम तीन दिन पहले लगाईं गईं थीं लेकिन बाद में इन्हें गुरुवार (23 अगस्त) की शाम को हटा लिया गया। वहीं बिलासपुर में ये होर्डिंग हाई कोर्ट और जज निवास के पास लगाए गए थे।

#CJIDIPAKMISRA accredited w/ some sound judgements.

He has conducted himself impeccably in public life.

India needs to resurrect morally.#Judges can lead the way. Can be ICONS

ChhattisgarhGovt hoardings welcoming Chief Justice Dipak Misra https://t.co/X8TSLY0mOJ via @scroll_in

— neelammanmohan (@neelamcrosscom) August 24, 2018