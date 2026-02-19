इस्लाम के पवित्र महीने रमजान की शुरुआत हो गई है। इस पाक महीने में मुस्लिम कर्मचारियों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ा फैसला है। छत्तीसगढ़ सरकार ने रोजों को देखते हुए सरकारी दफ्तरों में कार्यकरत मुस्लिम कर्मचारियों को एक घंटे पहले घर जाने की इजाजत दी है। वे अपनी कार्यावधि से एक घंटे पहले वे अपने घर के लिए निकल सकते हैं।

सरकार के इस फैसले का छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ सलीम राज ने स्वागत किया है। उन्होंने सरकार के इस फैसले को सराहनीय कार्य बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार हर जाति, धर्म, पंथऔर समाज की आस्था का सम्मान कर रही है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की सोच को दर्शाता है।

मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान के दौरान एक घंटा पहले ऑफिस छोड़ने की इजाजत

इससे पहले तेलंगाना सरकार ने मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान के दौरान छुट्टी से एक घंटा पहले यानी शाम चार बजे ऑफिस छोड़ने की अनुमति दी है। राज्य सरकार ने मंगलवार इस संबंध में एक आदेश जारी किया था। हालांकि आपात स्थिति में यह व्यवस्था प्रभावी नहीं होगी। यह छूट सरकारी विभागों, स्कूलों, बोर्डों, निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत सभी मुस्लिम कर्मचारियों पर लागू है।

मुख्य सचिव के रामकृष्ण राव द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है, ‘‘सरकार राज्य में कार्यरत सभी सरकारी मुस्लिम कर्मचारियों, शिक्षकों, अनुबंध, आउटसोर्सिंग, बोर्ड, निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को रमजान के पवित्र महीने के दौरान यानी 19 फरवरी से 20 मार्च तक इबादत करने के लिए शाम चार बजे छुट्टी लेने की अनुमति देती है।’’ इससे पहले जारी एक विज्ञप्ति में राज्य शिक्षा विभाग ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रमजान के दौरान उर्दू माध्यम के स्कूलों का समय सुबह 8:30 बजे से अपराह्न 1:30 बजे तक कर दिया जाए।

आंध्र प्रदेश में भी रमजान पर छूट

इसी तरह आंध्र प्रदेश सरकार ने भी समान छूट दी है। यह फैसला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के नोट के आधार पर लिया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह केवल धार्मिक अनुष्ठानों के लिए है और कार्यक्षमता पर असर नहीं पड़ेगा क्योंकि आपात सेवाओं में छूट नहीं मिलेगी। आंध्र प्रदेश सरकार ने मुस्लिम कर्मचारियों जो सरकारी विभागों, शिक्षण संस्थानों, अनुबंधित/आउटसोर्सिंग में हैं, उन्हें रमजान (18 फरवरी से 19 मार्च 2026) के दौरान एक घंटा पहले छुट्टी देने का आदेश जारी किया है ताकि वे नमाज और इफ्तार कर सकें।

यह भी पढ़ें: दिल्ली में खुली नई 25 ‘अटल’ कैंटीन

दिल्ली सरकार ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में 25 अटल कैंटीन का उद्घाटन किया। यह कैंटीन शहरी गरीबों, मजदूरों और अन्य वंचित निवासियों को किफायती और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई हैं। पूरी खबर पढ़ने क लिए क्लिक करें