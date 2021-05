छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में संदिग्ध हालात में एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि पांच अन्य लोग गंभीर हैं। घटना से सूबे में हड़कंप मच गया है। पुलिस कई एंगलों से मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। अगर उससे कुछ क्लीयर नहीं हुआ तो विसरा से यह पता चल सकेगा कि मौत की असली वजह क्या थी।

उधर, बिलासपुर के सीएमओ ने बताया कि इन लोगों ने होम्योपैथिक दवा Drosera 30 का सेवन किया था। इसमें 91 फीसदी अल्कोहल मिला होता है। इसके साथ सभी ने देसी शराब भी पी थी। सीएमओ ने कहा कि दवा देने वाला होम्योपैथिक डॉक्टर फरार है। पुलिस उसकी तलाश के लिए छापेमार कार्रवाई कर रही है।

Chhattisgarh | 8 members of a family dead, 5 hospitalized after consuming a homeopathic medicine in Bilaspur, says CMO

"They consumed homeopathic medicine Drosera 30, which contains 91% alcohol mixed with country-made liquor. The doctor is absconding," he adds pic.twitter.com/HuIhnDQqU0

— ANI (@ANI) May 6, 2021