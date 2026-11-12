भारतीय रेलवे ने पहली अमृत भारत एक्सप्रेस 3.0 ट्रेन शुरू कर दी है। यह ट्रेन नई दिल्ली से पटना के बीच चलेगी। छठ पूजा के मौके पर यह ट्रेन 11 नवंबर की आधी रात को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन (NDLS) से पटना (PNBE) के लिए रवाना हुई। चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (ICF) में तैयार की गई इस नई ट्रेन में AC और नॉन-AC दोनों तरह के कोच लगाए गए हैं, ताकि यात्रियों को अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से सफर करने का विकल्प मिल सके।

उत्तर रेलवे के मुताबिक, अमृत भारत एक्सप्रेस 3.0 को आम और मध्यम वर्ग के यात्रियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसमें आरामदायक सीटें, बेहतर सस्पेंशन सिस्टम, आधुनिक टॉयलेट और मोबाइल चार्जिंग पॉइंट जैसी सुविधाएं दी गई हैं।

नई दिल्ली-पटना अमृत भारत 3.0 ट्रेन में पुश-पुल तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया है। इससे ट्रेन तेजी से रफ्तार पकड़ सकेगी और यात्रियों का सफर ज्यादा आरामदायक और सुरक्षित होगा।

उत्तर रेलवे ने अपने बयान में कहा कि छठ पूजा के दौरान दिल्ली और बिहार के बीच यात्रियों की संख्या काफी बढ़ जाती है। ऐसे में यह विशेष ट्रेन यात्रियों की भीड़ को संभालने और उनकी यात्रा को आसान बनाने में मददगार साबित होगी।

ट्रेन में कुल 22 कोच

अमृत भारत एक्सप्रेस 3.0 में कुल 22 कोच लगाए गए हैं। इनमें शामिल हैं:

-6 थर्ड AC कोच

-2 सेकंड AC कोच

-1 फर्स्ट AC कोच

-6 स्लीपर कोच

-4 जनरल कोच

-1 पैंट्री कार

-1 पावर कार

-1 दिव्यांगजन-कम-गार्ड ब्रेक वैन

इस ट्रेन को अमृत भारत 1.0 और अमृत भारत 2.0 के अनुभवों के आधार पर तैयार किया गया है। अमृत भारत ट्रेनों की शुरुआत साल 2023 में हुई थी। इनका मकसद कम आय और निम्न मध्यम आय वर्ग के यात्रियों को कम किराये में बेहतर रेल यात्रा की सुविधा देना है।

अमृत भारत एक्सप्रेस 3.0 में क्या हैं नई सुविधाएं?

रेलवे के मुताबिक, अमृत भारत एक्सप्रेस 3.0 के कोच के अंदरूनी हिस्सों में नए रंगों का इस्तेमाल किया गया है। इसमें PVC फ्लोरिंग, सीटों और बर्थ के रेक्सीन, स्नैक टेबल, पर्दों और टॉयलेट के रंगों को एक-दूसरे के साथ मेल खाते हुए तैयार किया गया है।

रेल मंत्रालय ने पहले जारी बयान में बताया था कि ट्रेन के कोच में इस्तेमाल होने वाली सभी सामग्री HL3 फायर सेफ्टी मानकों के अनुरूप है। इससे यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखने के साथ-साथ कोच का लुक भी बेहतर बनाया गया है।

मंत्रालय के मुताबिक, नई कलर थीम से कोच को आधुनिक और एक जैसा लुक मिलता है। इसके साथ ही इसमें इस्तेमाल की गई सामग्री को लंबे समय तक टिकाऊ रखने और उसके रखरखाव को आसान बनाने पर भी ध्यान दिया गया है।

स्टेशन से 2 घंटे पहले निकल गई ट्रेन, यात्री को नहीं दी गई जानकारी; अब रेलवे और IRCTC देंगे 15 हजार

एक पैसेंजर को बिना बताए उसकी ट्रेन का डिपार्चर टाइम बदल देना रेलवे और IRCTC को काफी महंगा पड़ गया। ऐसे एक मामले में फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन ने यात्री को 15620 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। कमीशन ने IRCTC को टिकट के 10,620 रुपये वापस करने और रेलवे को 5,000 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है।