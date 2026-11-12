छठ पूजा से पहले बिहार जाने वाले यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। त्योहार पर घर लौटने की बढ़ती मांग के बीच पटना जाने वाली फ्लाइट्स के किराये में भारी उछाल देखने को मिल रहा है। कुछ रूट पर हवाई टिकट की कीमत 44 हजार रुपये से भी ज्यादा पहुंच गई है। ऐसे में छठ पूजा मनाने के लिए बिहार जाने की योजना बना रहे लोगों को अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ सकती है।

दरअसल, छठ पूजा शुक्रवार, 13 नवंबर से शुरू होने जा रही है। बिहार के सबसे बड़े त्योहारों में शामिल छठ को परिवार के साथ मनाने के लिए देश के अलग-अलग हिस्सों में रहने वाले लोग अपने घर लौट रहे हैं। इस दौरान लोग ट्रेन, फ्लाइट, बस और निजी वाहनों समेत परिवहन के अलग-अलग साधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं।

त्योहार के दौरान यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए भारतीय रेलवे ने नियमित ट्रेनों के अलावा कई स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। हालांकि, हवाई सफर करने वाले यात्रियों को महंगे टिकटों का सामना करना पड़ रहा है। ‘मेकमाय ट्रिप’ (MakeMyTrip) की वेबसाइट के मुताबिक, 13 नवंबर के लिए कुछ रूट पर पटना जाने वाली फ्लाइट्स का किराया 44,000 रुपये से ज्यादा पहुंच गया है।

दिल्ली से पटना तक फ्लाइट का किराया

मेकमाय ट्रिप की वेबसाइट पर 12 नवंबर को दोपहर 3:43 बजे उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, 13 नवंबर को दिल्ली से पटना जाने वाली फ्लाइट का सबसे कम किराया 15,367 रुपये है। यह किराया ‘स्पाइस जेट’ (SpiceJet) की नॉन-स्टॉप फ्लाइट SG-709 का है। वहीं, इस रूट पर सबसे ज्यादा किराया 30,385 रुपये है, जो ‘एयर इंडिया’ (Air India) की फ्लाइट AI-2943 का है। इस फ्लाइट में मुंबई एयरपोर्ट पर एक स्टॉपओवर है।

मुंबई से पटना जाने के लिए देने होंगे ज्यादा पैसे

मुंबई से पटना जाने वाले यात्रियों के लिए सबसे कम उपलब्ध किराया 18,401 रुपये से शुरू हो रहा है। इस फ्लाइट का दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल (IGI) एयरपोर्ट पर स्टॉपओवर है। वहीं, अगर यात्री नॉन-स्टॉप फ्लाइट से सफर करना चाहते हैं तो उन्हें कम से कम 22,913 रुपये खर्च करने होंगे। यह ‘इंडिगो’ (IndiGo) की फ्लाइट 6E-2024 है, जिसे पटना पहुंचने में करीब 2 घंटे 20 मिनट लगते हैं। इस रूट पर सबसे ज्यादा किराया एयर इंडिया की फ्लाइट AI-9835 के लिए 27,426 रुपये है।

पुणे से पटना का हवाई किराया

पुणे से पटना जाने वाली फ्लाइट्स का किराया भी बढ़ गया है। 13 नवंबर के लिए इस रूट पर सबसे कम किराया 14,247 रुपये है। यह स्पाइस जेट की नॉन-स्टॉप फ्लाइट SG-646 का है। वहीं, सबसे ज्यादा किराया 27,490 रुपये है, जो ‘अकासा एयर’ (Akasa Air) की फ्लाइट QP-1802 का है। इस फ्लाइट में दिल्ली में एक स्टॉपओवर है।

बेंगलुरु से पटना के लिए फ्लाइट टिकट

बेंगलुरु से पटना जाने वाले यात्रियों को भी महंगे टिकट खरीदने पड़ रहे हैं। मेकमाय ट्रिप के मुताबिक, इस रूट पर सबसे कम उपलब्ध किराया 16,260 रुपये है। यह इंडिगो की फ्लाइट 6E-2158 का है। वहीं, सबसे ज्यादा किराया 36,244 रुपये है, जो एयर इंडिया की फ्लाइट AI-2402 का है। इस फ्लाइट में मुंबई एयरपोर्ट पर एक स्टॉप है।

चेन्नई से पटना जाने के लिए खर्च करने होंगे 41 हजार रुपये से ज्यादा

चेन्नई से पटना जाने वाले यात्रियों के लिए सबसे कम उपलब्ध किराया 17,505 रुपये है। यह इंडिगो की फ्लाइट 6E-987 का है, जिसका कोलकाता एयरपोर्ट पर स्टॉपओवर है। वहीं, इस रूट पर सबसे ज्यादा किराया 41,282 रुपये तक पहुंच गया है। यह एयर इंडिया की फ्लाइट AI-2832 का किराया है। मेकमाय ट्रिप के मुताबिक, इस रूट पर 13 नवंबर के लिए कोई डायरेक्ट फ्लाइट उपलब्ध नहीं है।

अहमदाबाद से पटना का हवाई किराया

अहमदाबाद से पटना जाने वाली फ्लाइट्स का सबसे कम किराया 20,183 रुपये से शुरू हो रहा है। यह एयर इंडिया की फ्लाइट AI-2620 का किराया है, जिसमें दिल्ली में एक स्टॉप है। वहीं, नॉन-स्टॉप फ्लाइट से सफर करने के लिए यात्रियों को कम से कम 22,994 रुपये खर्च करने होंगे। यह इंडिगो की फ्लाइट 6E-921 का किराया है। इस रूट पर सबसे ज्यादा उपलब्ध किराया 34,120 रुपये है।

लखनऊ से पटना जाने वाली फ्लाइट का किराया 44 हजार के पार

लखनऊ से पटना जाने वाले यात्रियों को सबसे ज्यादा किराया चुकाना पड़ सकता है। 13 नवंबर के लिए इस रूट पर सबसे कम उपलब्ध किराया 21,452 रुपये है। यह एयर इंडिया की फ्लाइट AI-2500 का किराया है, जिसमें दिल्ली में एक स्टॉप है। वहीं, सबसे ज्यादा किराया 44,625 रुपये तक पहुंच गया है। यह एयर इंडिया की फ्लाइट AI-3324 का किराया है। मेकमाय ट्रिप के मुताबिक, शुक्रवार को इस रूट पर कोई डायरेक्ट फ्लाइट उपलब्ध नहीं है।

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