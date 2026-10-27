दिल्ली में छठ पूजा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस बार राजधानी में छठ पर्व के लिए 1,400 से ज्यादा घाट तैयार किए जाएंगे, जबकि पिछले साल 1,326 घाट बनाए गए थे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि घाटों पर सभी बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था 6 नवंबर तक पूरी कर ली जाए, ताकि श्रद्धालुओं को पूजा के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो।

चार दिवसीय छठ महापर्व की शुरुआत 13 नवंबर से होगी। दिल्ली सरकार इस बार विदेशी राजदूतों को भी छठ पूजा में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने की योजना बना रही है। इसके लिए अधिकारियों को भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR) के साथ समन्वय कर उपयुक्त स्थान की पहचान करने के निर्देश दिए गए हैं।

घाटों पर सुरक्षा और सुविधाओं का रखा जाएगा ध्यान

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को आयोजित समीक्षा बैठक में विभिन्न विभागों, जिला प्रशासन और नगर निकायों के अधिकारियों को घाटों का खुद निरीक्षण करने और वहां मौजूद कमियों को दूर करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी प्रमुख व्यवस्थाएं पर्व शुरू होने से कम से कम दो दिन पहले पूरी कर ली जानी चाहिए। इसके बाद घाटों में पानी भरने, टेंट लगाने और अंतिम चरण की सफाई जैसे काम किए जा सकते हैं।

बड़े और मध्यम आकार के घाटों पर ढके हुए टेंट लगाए जाएंगे। इसके अलावा, जरूरत के अनुसार प्रमुख मॉडल घाटों पर एक्स्ट्रा टेंट की व्यवस्था भी की जाएगी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पर्याप्त शौचालय और महिलाओं के लिए कपड़े बदलने के कमरे बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने घाटों पर साफ-सफाई का खास ध्यान रखने के निर्देश भी दिए।

15 और 16 नवंबर को भीड़ को देखते हुए विशेष इंतजाम

छठ पूजा के दौरान 15 और 16 नवंबर को घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। इसे देखते हुए अधिकारियों को चौबीसों घंटे सफाई कर्मचारियों और एक्स्ट्रा टीमों की तैनाती सुनिश्चित करने को कहा गया है।

घाटों पर बड़े कूड़ेदान लगाए जाएंगे और कचरे को लगातार हटाया जाएगा, ताकि किसी भी जगह गंदगी जमा न हो। इसके साथ ही घाटों तक पहुंचने वाले रास्तों पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था करने और अंधेरे वाले स्थानों को खत्म करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रमुख घाटों पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी भी की जाएगी।

मॉडल घाटों पर लगेंगी एलईडी स्क्रीन

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रमुख मॉडल घाटों के प्रवेश द्वार ऐसे बनाए जाएं, जो मुख्य सड़कों से ही दिखाई दें। इससे श्रद्धालुओं को घाटों तक पहुंचने और प्रवेश द्वार पहचानने में आसानी होगी। बड़े मॉडल घाटों पर एलईडी स्क्रीन भी लगाई जाएंगी। इन पर छठ पूजा से संबंधित सामग्री के साथ दिल्ली सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दिखाई जाएगी।

बिहार, झारखंड और यूपी जाने वाले यात्रियों के लिए भी तैयारी

छठ पर्व के दौरान बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश जाने वाले यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे स्टेशनों और बस टर्मिनलों पर भी खास इंतजाम करने पर चर्चा हुई। अधिकारियों को रेल मंत्रालय के साथ समन्वय कर रेलवे स्टेशनों पर भीड़ को कंट्रोल करने और बसों से यात्रा करने वाले यात्रियों को जरूरी सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

समीक्षा बैठक में कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा, विधायक अभय वर्मा, चंदन कुमार चौधरी और संदीप सहवात समेत राजस्व विभाग, दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली जल बोर्ड, नगर निगम, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग और दिल्ली अग्निशमन सेवा के अधिकारी शामिल हुए। दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि छठ पूजा से पहले घाटों पर जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएं, ताकि श्रद्धालु सुरक्षित और सुविधाजनक तरीके से पर्व मना सकें।

यह भी पढ़ें: छठ पूजा का वैज्ञानिक महत्व क्या है, उपवास, सूर्यपूजा, प्रसाद और जल में खड़े रहने के फायदे जानकर हो जाएंगे हैरान

छठ पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा पर्व है जो शरीर, मन और आत्मा को संतुलित करने वाली वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रियाओं से जुड़ा है। यह व्रत मुख्य रूप से सूर्य देव की उपासना के लिए किया जाता है, लेकिन इसके पीछे छुपी हैं प्राचीन वैज्ञानिक और चिकित्सीय बातें जो हमारे स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति को बेहतर बनाती हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।