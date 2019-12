मौसम विभाग ने ताजा जानकारी देते हुए यह कहा है कि अगले दो दिन तक राज्य में तेज बारिश हो सकती है। बता दें कि लगातार हो रही बारिश से परेशान है लोग जिसमे कई लोगों के मर जाने की भी खबर सामने आ रही है।

India Meteorological Department: Due to convergence of strong northeasterly winds, the ongoing heavy to very heavy rainfall activity over Tamil Nadu is very likely to continue during next 2 days.