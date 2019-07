चेन्नई के अरुंबक्कम में कॉलेज स्टूडेंट्स के दो गुटों के बीच हुए झगड़े में सात छात्र घायल हो गए। पचयप्पा कॉलेज के छात्र दरांती लेकर दूसरे कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ मारपीट करते दिखे। इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में कुछ स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे हैं। उनके हाथ में हथियार हैं और वह मारपीट कर रहे हैं। इस दौरान वह मद्रास ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (एमटीसी) की एक बस पर हमला करते हैं। वह बस में बैठे यात्रियों पर चिल्लाते हैं। कुछ यात्री नीचे उतरकर बस से दूर चले जाते हैं।

पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया है। पुलिस ने शुरुआती जांच में पाया कि अलग-अलग कॉलेज स्टूडेंट्स के दो गुटों के बीच झड़प हो गई थी। पुलिस ने बताया की एमटीसी बस रूट पर ‘वर्चस्व’ के लिए यह संघर्ष हुआ। इस मामले में कुछ स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया गया है और मामले की गहनता से जांच चल रही है।

पुलिस ने बताया कि पचयप्पा कॉलेज के स्टूडेंट्स पहले भी इस तरह की अराजकता फैला चुके हैं। पिछले महीने उन्होंने ‘बस दिवस’ सेलेब्रेट किया था। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। स्टूडेंट्स चलती बस पर छात्र सवार हो गए, जिसमें कुछ खिड़कियों पर लटके हुए थे तो कुछ छत पर चढ़े हुए थे। कहीं कोई छात्र पायदान पर बैठा था तो कोई खिड़की के सहारे चलती बस की छत पर लटका था।

#WATCH: Clash between two groups of college students in Arumbakkam, Chennai; students were seen brandishing sickles. pic.twitter.com/YOdwdluIta

