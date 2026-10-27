मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में 19 महीने का एक नर शावक घायल अवस्था में मिला था। अब उसकी मौत हो गई है। शावक मादा चीता निर्वा का 19 महीने का बच्चा था। शावक की मौत पैलेट लगने से हुई। वह मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के जंगलों में घायल मिला था। रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट के बाद देश में यह पहली ऐसी घटना है। मध्य प्रदेश की चीफ वाइल्डलाइफ वार्डन समिता राजोरा ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि शावक अब ज़िंदा नहीं है। समिता राकोरा ने अभी तक चोटों के बारे में कोई कमेंट नहीं किया है।

जबलपुर के कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हसबैंड्री की डॉ. शोभा जावरे ने कन्फर्म किया कि चीते के बच्चे की मौत पैलेट लगने से हुई। उन्होंने कहा, “हमने अपनी रिपोर्ट वाइल्डलाइफ अधिकारियों को सौंप दी है। एक ऑपरेशन के दौरान चीते के बच्चे के शरीर से पैलेट निकाल दिए गए थे।”

रविवार को घायल हालत में मिला था शावक

शावक को रविवार शाम को मुरैना टेरिटोरियल फॉरेस्ट डिवीजन के पहाड़गढ़ रेंज में एक मॉनिटरिंग टीम ने घायल पाया। बाद में शावक को एडवांस्ड वेटेरिनरी केयर के लिए जबलपुर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों को पैलेट गन की गोली लगने के निशान मिले और सर्जरी के दौरान पैलेट निकाल दिए गए।

STSF कर रही जांच

स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (STSF) एक खास वाइल्डलाइफ क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट है। उसको इलाके में तैनात किया गया है और वे जिम्मेदार लोगों की पहचान कर रहे हैं। यूनिट अब इंसान-जानवर टकराव के साथ-साथ संदिग्ध शिकार के एंगल से भी जांच कर रही है। यह जांच खास तौर पर इसलिए अहम हो गई है क्योंकि शावक एक ऐसे जंगल में मिला था जो हाल ही में तेंदुए के शिकार की एक बड़ी जांच का फोकस रहा है।

इस साल की शुरुआत में एक कथित इंटरस्टेट नेटवर्क का पता चला था, जब जांचकर्ताओं ने कम से कम 10 तेंदुओं की हत्या को बड़े कुनो, मुरैना और श्योपुर इलाके के फॉरेस्ट डिवीजनों से जोड़ा था। पिछली रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कथित रैकेट के सिलसिले में 10 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया था। जब शावक पहली बार मिला था, तो जांच में इंसान के शामिल होने की संभावना भी शामिल थी। मेडिकल जांच में गोली लगने की बात सामने आने से पहले, दूसरे जंगली जानवर से मुठभेड़ सहित दूसरी संभावनाओं पर भी विचार किया गया था।

चीतों की सुरक्षा करना चुनौती

वाइल्डलाइफ अधिकारियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती चीतों की सुरक्षा करना है, क्योंकि वे नेशनल पार्क से आगे आस-पास के इलाकों के जंगलों में जाते हैं, जहां उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कई फॉरेस्ट डिवीजनों में बंटी होती है। शावक को रेडियो-कॉलर पहनाया गया था और एक खास टीम उस पर नज़र रख रही थी। कुनो के अधिकारियों ने उसके बचाव और इलाज की ज़िम्मेदारी ली, जबकि इलाके के जंगल के अधिकारी जांच में शामिल हो गए क्योंकि घटना उनके इलाके में हुई थी।

मुरैना की ऊबड़-खाबड़ घाटियां और वहां बने हथियारों की मौजूदगी की खबर से जंगल के कर्मचारियों के सामने मुश्किलें और बढ़ गई हैं। प्रोजेक्ट चीता के पहले एक्शन प्लान में जंगली जानवरों के लिए संभावित खतरे के तौर पर देसी हथियारों और शिकार के दूसरे औजारों की मौजूदगी को बताया गया था।

वाइल्डलाइफ अधिकारियों का क्या कहना?

वाइल्डलाइफ अधिकारियों ने खास तौर पर कुनो और आस-पास के इलाकों में गोली चलाने, जाल बिछाने, फंसाने, ज़हर देने और बिजली का झटका देने को ऐसे खतरे के तौर पर पहचाना था जिनके लिए तुरंत सुरक्षा के उपाय करने की ज़रूरत थी। इसमें पैदल और गाड़ियों में और गश्त करने की बात कही गई, जिसका नेतृत्व सीनियर जंगल अधिकारी करेंगे और हथियारबंद जंगल के कर्मचारियों और पुलिस वालों का साथ मिलेगा। प्लान में सुरक्षा की कोशिशों को रिकॉर्ड करने और उन्हें मज़बूत करने के लिए M-STrIPES पेट्रोल-मॉनिटरिंग सिस्टम का इस्तेमाल करने का भी प्रस्ताव था।

अधिकारियों ने लोकल कॉन्टैक्ट्स के जरिए बस स्टैंड, सड़क किनारे खाने की जगहों, शराब की दुकानों, होटलों और रेलवे स्टेशनों पर इंटेलिजेंस इकट्ठा करने की जरूरत पर भी ज़ोर दिया था। साथ ही गाड़ियों की मूवमेंट पर नजर रखने के लिए पोहरी-ग्वालियर, पोहरी-शिवपुरी और पोहरी-श्योपुर हाईवे पर CCTV चेकपॉइंट भी लगाए गए थे। कूनो के आस-पास के गांवों में मोगिया और सहरिया कम्युनिटी के लोगों समेत लोकल लोगों को पेड इन्फॉर्मर के तौर पर भर्ती करने का भी प्रपोज़ल दिया गया था।

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मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में सोमवार को नामीबिया से लाई गई मादा चीता आशा के आठ महीने के शावक की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि सुबह निगरानी के दौरान पांच शावकों में से एक के गायब होने का पता चला। इसके बाद उसकी तलाश शुरू की गई लेकिन बाद में उसका शव मिला। पढ़ें पूरी खबर