एक्शन में ‘The Kharge Plan’, कर्नाटक में बगावत शांत की, पायलट पर मंथन जारी और छत्तीसगढ़ में डिप्टी CM की लॉलीपॉप

जो पार्टी पहले अपने अंदरूनी कलहों को शांत करने में फेल मानी जा रही थी, खड़गे के अनुभव ने सबकुछ बदल दिया है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (Express Photo by Tashi Tobgyal)

कांग्रेस को जब से मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में नया अध्यक्ष मिला है, देश की सबसे पुरानी पार्टी का मिजाज बदला-बदला सा है। जो पार्टी पहले अपने अंदरूनी कलहों को शांत करने में फेल मानी जा रही थी, खड़गे के अनुभव ने सबकुछ बदल दिया है। किसने सोचा था कर्नाटक में पहले सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार को साथ लाया जाएगा, फिर बाद में सीएम पद को लेकर भी समझौता सटीक साबित होगा। राजस्थान में जो सचिन पायलट अपनी पार्टी बनाने की सोच रहे थे, अचानक से शांत कैसे पड़ गए और अब छत्तीसगढ़ में टीएस सिंह देव को डिप्टी सीएम की लॉलीपॉप देना काफी कुछ बता रहा है। छत्तीसगढ़ में चुनाव कुछ महीने दूर है, मान सकते हैं कि इस साल नवंबर-दिसंबर में शंखनाद हो जाए। उस चुनाव में कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती सीएम भूपेश सिंह बघेल और टीएस सिंह देव को साथ रखना है। ये नहीं भूला जा सकता कि कुछ महीने पहले ही एक बयान में टीएस कह चुके थे कि वे जल्द अपना फैसला सुनाने वाले हैं। ये फैसला ‘बगावती’ तेवर वाला था। ढाई साल बाद मुख्यमंत्री बनाने का जो वादा हुआ, वो सिर्फ कागज तक सीमित रह गया। इसके ऊपर छत्तीसगढ़ से अनबन की खबरों ने भी काफी कुछ बता दिया था। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे और उनका अनुभव जानता है कि जब तक एकजुट होकर चुनावी मैदान में नहीं उतरा जाएगा, मजबूत से मजबूत राज्य में भी डगर मुश्किल साबित होगी।

