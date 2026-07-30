पंजाब के जालंधर से कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी बुधवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के भाषण के दौरान सदन में मौजूद नहीं थे। इसके बजाय वह पंजाब के फरीदकोट में आयोजित एक विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए।

पंजाब से कांग्रेस के सात सांसदों में चन्नी अकेले ऐसे सांसद थे जो राहुल गांधी के भाषण के समय लोकसभा में नहीं पहुंचे। राहुल गांधी ने अपने भाषण में जंतर-मंतर पर छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हालिया पुलिस कार्रवाई को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा।

कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक, राहुल गांधी के भाषण के लिए कोई आधिकारिक व्हिप जारी नहीं किया गया था। हालांकि, कांग्रेस संसदीय दल के प्रमुख और अमृतसर से सांसद गुरजीत सिंह औजला ने सभी कांग्रेस सांसदों को व्हाट्सऐप संदेश भेजकर दोपहर 12 बजे से सदन में मौजूद रहने के लिए कहा था। राहुल गांधी ने करीब एक बजे अपना भाषण दिया।

फरीदकोट में चन्नी का विरोध-प्रदर्शन

उधर, चरणजीत सिंह चन्नी फरीदकोट में बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के बाहर कांंग्रेस के धरने का नेतृत्व कर रहे थे। यह प्रदर्शन फार्मेसी ऑफिसर भर्ती परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर आयोजित किया गया था। पंजाब पुलिस का दावा है कि उसने इस परीक्षा में नकल कराने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है।

प्रदर्शन का आयोजन कांग्रेस के पूर्व विधायक कुशलदीप सिंह ‘किक्की’ ढिल्लों ने किया था। माना जा रहा है कि ढिल्लों, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को हटाने की मुहिम में चरणजीत सिंह चन्नी का समर्थन कर रहे हैं।

इस धरने में चन्नी समर्थक कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। इनमें विधायक राणा गुरजीत सिंह (कपूरथला), तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा (फतेहगढ़ चूड़ियां), बरिंदरमीत सिंह पाहड़ा (गुरदासपुर), पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु, पूर्व विधायक रामिंदर सिंह आवला, कर्ण कौर बराड़, दर्शन सिंह बराड़, पूर्व सांसद मोहम्मद सादिक समेत कई अन्य नेता मौजूद रहे।

चन्नी के गायब रहने पर कांग्रेस का रुख

द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में चन्नी के एक समर्थक नेता ने कहा कि राहुल गांधी के भाषण के दौरान चन्नी के संसद में मौजूद न होने को ज्यादा तूल नहीं दिया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा, ”यह कार्यक्रम पहले से तय था। फार्मेसी भर्ती परीक्षा पेपर लीक का मुद्दा भी बेहद अहम है और इस पर कांग्रेस को आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ लगातार आक्रामक रुख बनाए रखना चाहिए। राजा वड़िंग ने पंजाब में कोई बड़ा प्रदर्शन नहीं किया। लोकसभा में खाली बैठने के बजाय उन्हें पंजाब आकर चन्नी की तरह आंदोलन का नेतृत्व करना चाहिए।”

उधर अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला, अमर सिंह और धर्मवीर गांधी के साथ संसद परिसर में पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन नेताओं ने आम आदमी पार्टी सरकार पर राज्य में बार-बार पेपर लीक होने का आरोप लगाया और पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के इस्तीफे की मांग की।

इस बीच फरीदकोट का यह कार्यक्रम एक बार फिर पंजाब कांग्रेस के भीतर जारी गुटबाजी को उजागर कर गया। अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग खेमे से जुड़े नेताओं (जिनमें जिला कांग्रेस अध्यक्ष नवदीप सिंह बब्बू बराड़ भी शामिल हैं) ने इस प्रदर्शन से दूरी बनाए रखी।

जिला कांग्रेस इकाई ने 31 जुलाई को अपना अलग विरोध प्रदर्शन आयोजित करने की योजना बनाई थी लेकिन बाद में प्रदेश नेतृत्व से चर्चा के बाद उसे स्थगित कर दिया गया।

उधर, पंजाब कांग्रेस के प्रभारी और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल गुरुवार से राज्य के 10 दिनों के दौरे पर निकलेंगे। इसी महीने उनका यह दूसरा पंजाब दौरा होगा।