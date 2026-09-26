मौसम विज्ञान केंद्र ने चार धाम यात्रा को 27 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया है। विभाग ने उत्तराखंड में अगले दो दिनों तक भारी बारिश को लेकर रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अधिकारियों ने बताया कि चार धाम यात्रा शनिवार और रविवार के लिए स्थगित कर दी गई है।

गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने इस संबंध में सभी जिला मजिस्ट्रेटों को पत्र जारी किया है। पत्र में कहा गया है कि मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के आधार पर और देश-विदेश से आने वाले तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बारिश के लिए ‘रेड’ अलर्ट जारी होने के कारण शनिवार दोपहर से रविवार तक चार धाम यात्रा स्थगित कर दी गई है।

आयुक्त ने सभी जिला मजिस्ट्रेटों को अपने-अपने जिलों में इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि मौसम सामान्य होने पर यात्रा पुनः शुरू की जाएगी। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के विभिन्न जिलों के लिए 26 और 27 सितंबर को ‘रेड’ और ‘ऑरेंज’ स्तर की बारिश की चेतावनी जारी की है।

शनिवार के लिए पांच जिलों- बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर के लिए भारी बारिश का ‘रेड’ अलर्ट जारी किया गया है। पांच अन्य जिलों – देहरादून, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली और अल्मोड़ा के लिए ‘ऑरेंज’ अलर्ट और शेष तीन जिलों – हरिद्वार, उत्तरकाशी और टिहरी – के लिए ‘येलो’ अलर्ट जारी किया गया है।

इसी प्रकार, रविवार के लिए देहरादून, टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार सहित चार जिलों के लिए ‘रेड’ अलर्ट, उत्तरकाशी, चमोली, नैनीताल और रुद्रप्रयाग सहित चार अन्य जिलों के लिए ‘ऑरेंज’ अलर्ट और शेष पांच जिलों- बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, उधम सिंह नगर और पिथौरागढ़ के लिए ‘येलो’ अलर्ट जारी किया गया है।

चुनाव आयोग के मुद्दे पर INDIA गठबंधन साथ आएगा? 30 सितंबर को हो सकती है बैठक

चुनाव आयोग पर द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के बाद इंडिया गठबंधन की बैठक हो सकती है। इंडिया गठबंधन के सभी दल इसमें शामिल हो सकते हैं। चुनाव आयोग की कार्य प्रणाली और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से जुड़ी चिंताओं और अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए 30 सितंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक हो सकती है। पढ़ें पूरी खबर।