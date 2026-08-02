पंजाब कांग्रेस में जारी अंतर्कलह थमने का नाम नहीं ले रही है। रविवार को एक बार फिर से कांग्रेस नेताओं में गुटबाजी देखने को मिली। पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा सांसद चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थकों ने बरनाला में कांग्रेस की बैठक के दौरान उस वक्त हंगामा शुरू कर दिया जब अमरिंदर सिंह राजा बोल रहे थे और पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल भी बैठक में मौजूद थे। इस दौरान चन्नी समर्थकों ने नारे लगाए- चन्नी लाओ, पंजबा बचाओ। यह लगातार दूसरा दिन था जब पार्टी की सभा में इस तरह की नारेबाजी देखी गई।

पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल और पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा पार्टी संगठन को मजबूत करने के जनसंपर्क अभियान के तहत पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मिलने के लिए रविवार को बरनाला में थे। बघेल और वड़िंग की उपस्थिति में यह नारेबाजी की गई। इस बैठक में चन्नी मौजूद नहीं थे। हालांकि, चन्नी समर्थक बड़ी संख्या में पार्टी की जिला स्तरीय सभाओं में भाग ले रहे हैं और सार्वजनिक रूप से उनके नेतृत्व के प्रति अपना समर्थन व्यक्त कर रहे हैं।

चन्नी समर्थकों ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि पंजाब में कांग्रेस को मजबूत करने में चन्नी का नेतृत्व महत्वपूर्ण होगा। नारेबाजी पर प्रतिक्रिया देते हुए राजा वड़िंग ने पार्टी कार्यकर्ताओं से शांत रहने और अनुशासन बनाए रखने की अपील की। ​​उन्होंने कहा कि प्रत्येक पार्टी कार्यकर्ता को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संगठनात्मक अनुशासन भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

राजा वड़िंग के भाषण के दौरान “चन्नी लाओ, पंजाब बचाओ” के नारे लगाए जाने पर कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि यह पार्टी के अंदरूनी लोकतंत्र को दिखाता है और साथ ही यह भी कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस एकजुट है।

वहीं, घनौर से कांग्रेस के पूर्व विधायक मदन लाल जलालपुर ने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी को मज़बूत करने के लिए पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को एकजुट होने की ज़रूरत है।

पटियाला और संगरूर में कांग्रेस की सभाओं में भी इसी तरह की तस्वीर देखने को मिली। जहां चन्नी के समर्थकों ने बघेल और वड़िंग की उपस्थिति में उनके पक्ष में नारे लगाए। अब तक तीन जिलों में पार्टी की बैठकों में इसी तरह का प्रदर्शन की खबरें सामने आ चुकी हैं।

भूपेश बघेल और अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग पार्टी संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं से जुड़ने के लिए जिला स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। वहीं बार-बार की जा रही नारेबाजी ने पार्टी के चल रहे जनसंपर्क अभियान में कांग्रेस के लिए कुछ हद तक मुश्किलें जरूर खड़ी कर दी हैं।

पंजाब कांग्रेस में अमरिंदर सिंह और चरणजीत चन्नी के समर्थकों में झड़प

पंजाब कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थक शनिवार को आमने-सामने आ गए। संगरूर में हुई बैठक में दोनों गुटों के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई और पटियाला में हालात हाथापाई तक पहुंच गए। पढ़ें पूरी खबर।



