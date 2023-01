इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की पात्रता में बदलाव

हर शिक्षा बोर्ड के शीर्ष 20 ‘पर्सेंटाइल’ विद्यार्थियों अब संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई)-मुख्य देने के पात्र होंगे, भले ही उन्होंने बारहवीं में 75 फीसद अंक हासिल किए हों या नहीं।

प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर। ( फोटो-इंडियन एक्‍सप्रेस)।

