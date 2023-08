स्पीड पर ब्रेक, लैंडर होगा प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग… कुछ ही देर में चंद्रयान 3 की सबसे बड़ी परीक्षा, यहां देखिए LIVE लोकेशन

चंद्रयान का लैंडर अब प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने जा रहा है। एक बजकर आठ मिनट पर इसरो का मिशन इस पड़ाव को भी पार कर लेगा। इसके बाद 23 अगस्त को इतिहास रचते हुए चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया जाएगा।

चंद्रयान 3 की असल परीक्षा

भारत का मून मिशन चंद्रयान 3 अब तेज गति से चांद की तरफ बढ़ चुका है। उसका अगला पड़ाव कुछ ही देर में शुरू होने जा रह है। चंद्रयान का लैंडर अब प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने जा रहा है। एक बजकर आठ मिनट पर इसरो का मिशन इस पड़ाव को भी पार कर लेगा। इसके बाद 23 अगस्त को इतिहास रचते हुए चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया जाएगा। इससे पहले जब चंद्रयान ने सबसे पहले चांद की कक्षा में प्रवेश किया था, उसे भी काफी निर्णायक माना गया था। अब तक कुल पांच पड़ाव को सफलतापूर्वक पार कर लिया गया है। पिछली गलतियों से क्योंकि सीखा गया है, ऐसे में आगे की राह भी सही दिशा में जाती दिख रही है। (चंद्रयान 3 की लाइव लोकेशन के लिए आप इसरो की वेबसाइट का रुख कर सकते हैं) चंद्रयान आज अपना अंतिम चरण पूरा करने जा रहा है। दोपहर 1 बजकर 8 मिनट पर भारत का मून मिशन दो हिस्सों में बंट जाएगा। इसके बाद 18 और 20 अगस्त को लैंडर की डीआर्बिटिंग की जाएगी, वो प्रक्रिया भी काफी अहम मानी जा रही है। यहां ये समझना जरूरी है कि चंद्रयान 3 अभी तक चांद की 100 किलोमीटर वाली कक्षा में प्रवेश नहीं किया है। ऐसे में जब तक वो वहां नहीं पहुंच जाता, चंद्रयान का ये मिशन बड़ी चुनौती रहने वाला है। यहां ये समझना जरूरी है कि चंद्रयान-3 अपने साथ एक लैंडर और एक रोवर लेकर गया है। लैंडर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा और सफल लैंडिंग होने के बाद रोवर चांद की सतह पर रसायनों का खोज करेगा। वैज्ञानिक चांद पर मौजूद रसायनों का अध्यन करेंगे और पृथ्वी और चांद के रिश्तों को समझने की कोशिश करेंगे। बता दें कि अब तक केवल अमेरिका,चीन और रूस ही चांद की उत्तरी सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल हुआ है।

