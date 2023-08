ममता बनर्जी ने एक्टर राकेश रोशन को बना दिया देश का पहला अंतरिक्ष यात्री, बोलीं- इंदिरा गांधी ने जब…

West Bengal CM Banerjee: बनर्जी ने कहा, 'पश्चिम बंगाल के लोगों की ओर से, मैं ISRO को अपनी अग्रिम बधाई भेजती हूं। वैज्ञानिकों को श्रेय मिलना चाहिए, श्रेय देश को जाना चाहिए।'

West Bengal CM Banerjee: पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। (फाइल फोटो)

