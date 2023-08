Chandrayaan-3 Update: रोवर की मूवमेंट को लेकर ISRO का लेटेस्ट अपडेट, जानिए कितना चला प्रज्ञान

Chandrayaan-3: चंद्रयान-3 के LM से रोवर चंद्रमा की सतह पर उतर चुका है। इसने मूवमेंट शुरू कर दी है

चंद्रयान-3 के LM से रोवर चंद्रमा की सतह पर उतर चुका है। इसने मूवमेंट शुरू कर दी है (PTI Image)

ISRO की तरफ से चंद्र मिशन चंद्रयान-3 को लेकर बड़ा अपडेट आया है। ISRO ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि रोवर प्रज्ञान की मूवमेंट प्लान के हिसाब से हो रही है। चंद्रमा के सतह पर रोवर प्रज्ञान अबतक 8 मीटर का चला है। ISRO ने ट्वीट कर रोवर प्रज्ञान की मूवमेंट को लेकर कहा, “सभी प्लांड रोवर मूवमेंट वेरिफाई कर ली गई हैं। रोवर ने लगभग 8 मीटर की दूरी सफलतापूर्वक तय कर ली है। रोवर पेलोड LIBS और APXS चालू हो चुके हैं। प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर पर सभी पेलोड nominally प्रदर्शन कर रहे हैं। Also Read Chandrayaan-3: लैंडर विक्रम के पेट से कैसे बाहर आया प्रज्ञान रोवर? ISRO ने जारी किया वीडियो, आपने देखा क्या

