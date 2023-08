नम हुईं आंखें, ISRO के वैज्ञानिकों को सलाम और नेशनल स्पेस डे का ऐलान, PM मोदी के संबोधन की 10 बड़ी बातें

पीएम मोदी ने बेंगलुरु स्थित इसरो मुख्यालय में ISRO प्रमुख एस सोमनाथ और चंद्रयान-3 मिशन में शामिल अन्य वैज्ञानिकों से मुलाकात की।

बेंगलुरु पहुंचे पीएम मोदी (Source- PTI)

चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में इसरो वैज्ञानिकों की टीम से मुलाक़ात की। इसरो टीम को संबोधित करते हुए भावुक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि 23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, उस दिन को अब राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पीएम ने कहा कि चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान-2 ने अपने पदचिन्ह छोड़े हैं, वह प्वाइंट अब ‘तिरंगा’ कहलाएगा। ये तिरंगा प्वाइंट भारत के हर प्रयास की प्रेरणा बनेगा, ये तिरंगा प्वाइंट हमें सीख देगा कि कोई भी विफलता आखिरी नहीं होती। वहीं,बेंगलुरु में इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क मिशन कंट्रोल कॉम्प्लेक्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिस स्थान पर चंद्रयान-3 का मून लैंडर उतरा है, उस स्थान को ‘शिवशक्ति’ के नाम से जाना जाएगा। जानें प्रधानमंत्री के संबोधन की 10 बड़ी बातें। बेंगलुरु में इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क मिशन कंट्रोल कॉम्प्लेक्स में PM मोदी ने कहा कि चंद्रयान 3 में महिला वैज्ञानिकों ने अहम भूमिका निभाई है। यह ‘शिवशक्ति’ प्वाइंट आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगा कि हमें विज्ञान का उपयोग मानवता के कल्याण के लिए ही करना है। मानवता का कल्याण हमारी सर्वोच्च प्रतिबद्धता है। ISRO मुख्यालय में पीएम मोदी ने कहा कि आज मैं एक अलग ही खुशी महसूस कर रहा हूं, ऐसे मौके बहुत कम आते हैं। व्यक्ति के जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं घटती हैं कि वो बेसब्री हावी हो जाती है और इस बार मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। मैं दक्षिण अफ्रीका में था लेकिन मेरा मन पूरी तरह से आपके साथ ही लगा हुआ था। चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग पर बेंगलुरु में इसरो वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत के ज्ञान और विज्ञान का खजाना गुलामी के कालखंड के नीचे दबा हुआ है। ‘आजादी के अमृत काल’ में हमें इस संदूक को खोदना होगा। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों का कहना है कि कुछ ही वर्षों में भारत का अंतरिक्ष उद्योग 8 अरब डॉलर से बढ़कर 16 अरब डॉलर का हो जाएगा। बेंगलुरु में पीएम मोदी ने कहा कि आप ‘मेक इन इंडिया’ को चांद तक ले गए। वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए पीएम मोदीहमारे वैज्ञानिकों ने लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग का परीक्षण करने के लिए इसरो अनुसंधान सुविधा में एक कृत्रिम चंद्रमा बनाया। लैंडर का सफल होना तय था क्योंकि वहां (चंद्रमा पर) जाने से पहले इसने कई परीक्षण पास किए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क मिशन कंट्रोल कॉम्प्लेक्स में चंद्रयान-3 मिशन में शामिल इसरो टीम की महिला वैज्ञानिकों से मुलाकात की। चंद्रयान-3 मिशन की सफलता पर इसरो वैज्ञानिकों से पीएम मोदी ने कहा कि आपने एक पूरी पीढ़ी को जागृत किया है और उन पर गहरी छाप छोड़ी है। उन्होंने कहा कि ये भारत है जो इनोवेटिव और यूनिक तरीके से सोचता है। यह वह भारत है जो अंधेरे क्षेत्रों में जाता है और प्रकाश फैलाकर दुनिया को रोशन करता है। चंद्रयान मिशन की सफलता पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हर भारतीय को लग रहा था कि विजय उसकी अपनी है। हर भारतीय को लग रहा था जैसे वह खुद एक बड़े एक्जाम में पास हो गया है। आज भी बधाइयां दी जा रही हैं, संदेशे दिए जा रहे हैं और ये सब मेरे देश के वैज्ञानिकों ने मुमकिन बनाया है। मैं आपका जितना गुणगान करूं, कम है, जितनी सराहना करूं, कम है। पीएम मोदी ने कहा कि मेरी आंखों के सामने 23 अगस्त का वह दिन, वह एक-एक सेकंड बार-बार घूम रहा है। जब टच डाउन कंफर्म हुआ तो जिस तरह यहां ISRO सेंटर में, पूरे देश में लोग उछल पड़े, वह दृश्य कौन भूल सकता है। कुछ स्मृतियां अमर हो जाती हैं। वह पल अमर हो गया। प्रधानमंत्री ने स्टूडेंट्स से कहा कि भारत के शास्त्रों में जो खगोलीय सूत्र हैं, उन्हें Scientifically Proof करने के लिए, नए सिरे से उनके अध्ययन के लिए नई पीढ़ी आगे आए। ये हमारी विरासत के लिए भी जरूरी है और विज्ञान के लिए भी जरूरी है। ISRO की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विज्ञान और भविष्य में विश्वास करने वाले दुनियाभर के लोगों में भारत की इस उपलब्धि को लेकर उत्साह है। HAL हवाई अड्डे के बाहर एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि न केवल भारतीयों, बल्कि विज्ञान में भरोसा रखने वाले, भविष्य की ओर देखने वाले और मानवता के प्रति समर्पित दुनियाभर के लोगों में उत्साह है।

