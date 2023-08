जहां उतरा भारत का चंद्रयान, उस स्थान का नाम हुआ ‘शिव शक्ति’, ISRO वैज्ञानिकों के बीच PM मोदी का ऐलान

अपने संबोधन में पीएम मोदी ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जिस स्थान पर भारत का चंद्रयान लैंड किया है, उस जगह को अब से शिवशक्ति के नाम से जाना जाएगा।

Chandrayaan-3: रोवर लैंडर से चंद्रमा की सतह तक उतरा (Source- Screengrab/ ISRO)

चंद्रयान 3 ने इतिहास रचते हुए चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड किया। उस सफलता के बाद से ही पूरे देश में जश्न का माहौल है। अब उस माहौल के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ग्रीस से सीधे बेंगलुरू पहुंचे और उन्होंने ISRO के वैज्ञानिकों से मुलाकात की। उस दौरान अपने संबोधन में पीएम मोदी ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जिस स्थान पर भारत का चंद्रयान लैंड किया है, उस जगह को अब से शिवशक्ति के नाम से जाना जाएगा।

